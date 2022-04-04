«Ведомости»: Volkswagen вернется в Россию

Заводы Volkswagen закрылись из-за проблем с комплектующими Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Заводы Volkswagen Group могут возобновить работу в России летом 2022 года. Об этом сообщили источники, знакомые с планами компании.

«Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне—июле 2022 года», — сообщает «Ведомости» со ссылкой на двух источников. Сотрудникам официально объявляли, что простой будет до 12 мая. По подтвержденным прогнозам, он может продлиться до июля включительно из-за задержек поставок некоторых компонентов из-за границы, сообщил источник. Транзит через Украину невозможен, а Польша не пропускает груз, поэтому обсуждается доставка комплектующих в Стамбул, а затем через Грузию в РФ, сообщил источник. По его информации, руководство надеется решить этот вопрос к середине мая.

Предварительно обсуждается перезапуск конвейеров в июне. Сотрудники будут получать зарплату минимум до середины апреля, отметил источник.

Volkswagen собирает свои автомобили в Калуге и Нижнем Новгороде. Производство на заводах приостановили 3 марта, передает деловое издание «Взгляд». Причиной стали проблемы с поставками комплектующих, их импортировали из Украины. Россия проводит там спецоперацию с конца февраля. После начала спецоперации западные страны ввели против РФ санкции, а иностранные компании начали уходить с российского рынка. В пресс-службе администрации Калужской области сообщали URA.RU, что сотрудников заводов Volkswagen перевели в режим простоя.

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