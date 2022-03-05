Власти Калуги раскрыли судьбу рабочих заводов Volkswagen и Volvo

Рабочие автозаводов получают оплату за простой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сотрудники заводов автокомпаний Volkswagen и Volvo, расположенных в Калужской области и приостановивших производство, переведены в режим простоя и получают оклад в размере 2/3 от среднего заработка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Калужской области.

«В настоящее время компаниями Фольксваген и Вольво объявлено о временной остановке работы предприятий в Калуге. При этом работники переведены в режим простоя с соблюдением установленного трудовым законодательством порядка и с оплатой вынужденного простоя», — заявили в администрации региона.

Там подчеркнули, что решение о приостановке производства принимает исключительно руководителями предприятий. «Решение вопроса о приостановке деятельности предприятий иностранных автоконцернов на территории региона зависит от позиции их учредителей, формируемой в условиях рисков, связанных с отказом в поставке или приобретении продукции, таможенными запретами, ограничениями против зарубежных активов, а также платежными и логистическими рисками, обусловленными беспрецедентными санкциями, введенными США и странами Евросоюза в отношении России», — уточнили в пресс-службе. Отмечается, что на автозаводах Калужской области работает более 11 тысяч человек.

На территории Калужской области размещены несколько автопромышленных заводов иностранных компаний, среди которых Volkswagen, Volvo, Scania, Ford и другие. Зарубежные фирмы начали приостанавливать свою деятельность в России после начала спецоперации российских войск на Украине. От сотрудничества с РФ отказываются международные корпорации, закрывая в России свои филиалы.

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