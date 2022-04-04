Заместитель Трампа назвал Байдена худшим лидером в истории США

Майк Пенс обвинил Джо Байдена в ситуации в США Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Президент США Джо Байден стал самым худшим правителем в современной американской истории. Об этом заявил бывший вице-президент США Майк Пенс, работавший при экс-президенте Дональде Трампе.

«Я думаю, что президент Байден нанес Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. За 14 коротких месяцев инфляция достигла 40-летнего максимума. У нас самый тяжелый кризис на границе в истории Америки. Цены на бензин выросли на 70%», — высказался Пенс в эфире телеканала Fox News.

В США выросла стоимость бензина после отказа от российской нефти и газа. Америка и другие страны ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине. Власти РФ сообщали, что ограничения наносят удар не только по России, но и по западным странам, которые вводят их. Рейтинг Байдена снизился до исторического минимума и составил 40% в марте, согласно опросу Ipsos, сообщает «Царьград». В феврале показатель был 44%. Среди граждан США 41% обвиняют в росте цен на бензин власть, передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на опрос Квиннипэкского университета.