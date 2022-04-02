Оздоровительный лагерь под Курганом выставили на торги

Имущество лагеря в Кетово оценили в 10 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Имущество детского оздоровительного лагеря «Орленок» в селе Кетово Курганской области выставлено на торги за 10 млн рублей. Продавцом выступает АО «Курганфармация» (сеть аптек, принадлежит областным властям). Информация об этом опубликована на сайте департамента имущественных и земельных отношений.

«Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи объекта имущества, находящееся в собственности АО „Курганфармация“ имущество, расположенное в селе Кетово. Начальная цена лота: 10 миллионов рублей», — указано в информационном сообщении.

В перечень имущества, подлежащего продаже, включены здания спального корпуса, овощехранилища, столовой, склада, котельной, а также земельный участок площадью 61,6 кв. м. Лагерь «Орленок» сейчас не используется по назначению. В проекте договора купли-продажи указано, что на момент его подписания «покупателю известно техническое состояние объектов недвижимого имущества». Аукцион назначен на 6 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что «Курганфармация» выставляла на торги имущество санатория «Сосновая роща» в Звериноголовском районе за 122 млн рублей, но желающих его купить не нашлось. Также компания неоднократно пыталась продать памятник архитектуры «Здание аптеки К. С. Земянского» на улице Куйбышева в Кургане, но также безрезультатно. Осенью 2021 года власти Курганской области объединили принадлежащие им АО «Курганфармация» и АО «Курорты Зауралья». Это решение объяснили намерением сохранить санаторно-курортную базу региона.

Лагерь «Орленок» власти уже пытались продать в 2015 году. Тогда его оценивали в 9,3 млн рублей, но покупателей найти не смогли. В феврале областные власти пытались продать помещения бывшего пионерлагеря «Космос» в Кетовском районе, но их также никто не купил. Сейчас они выставлены на торги повторно.

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