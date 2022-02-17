В Курганской области продают государственный санаторий

Санаторий «Сосновая роща» выставили на торги за 122 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Имущество санатория «Сосновая роща» (входит в АО «Курганфармация», принадлежащее властям Курганской области) выставлено на торги за 122 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи объекта имущества, находящегося в собственности АО „Курганфармация“. Адрес расположения имущества: Звериноголовский район, поселок Искра, улица Генадия Ожгихина, 2а», — указано в аукционной документации.

В перечень имущества, подлежащего продаже, включено 333 наименования. Среди них — два спальных корпуса (на 255 и 200 мест), здания администрации, клуба, поликлиники, столовой, бани-сауны и другие объекты недвижимости. Также продают автомобили, мебель, оборудование, медицинская техника и другое имущество санатория.

Торги назначены на 25 марта. По условиям торгов, покупатель должен сохранить санаторий и предоставлять санаторно-курортные услуги хотя бы в течение года, трудоустроить действующих сотрудников и продолжить предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение и водоснабжение) местному населению.

В 2021 году санаторий «Сосновая роща» уже выставлялся на торги, сначала за 125 млн рублей, затем — за 112,5 млн рублей, но тогда желающих его купить не нашли. В июне 2021 года в Курганской области госсанаторий «Лесники» продали за 83,8 млн рублей. Новые собственники планируют сделать из него курорт европейского уровня. Осенью 2021 года АО «Курорты Зауралья», управлявшее региональными санаториями, вошло в состав АО «Курганфармация», которое управляет крупной сетью аптек. Власти региона заявляли URA.RU, что поиск инвестора, готового вкладывать средства в развитие санатория «Сосновая роща», продолжится.

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