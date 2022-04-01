Пермякам посоветовали съедать в день ложку соли

В чайной ложке йодированной соли содержится 150 мкг йода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителям Пермского края посоветовали съедать пять граммов йодированной соли в сутки для профилактики заболеваний щитовидной железы. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской компании «Инвитро».

«Основным методом профилактики в йоддефицитных регионах является потребление йодированной соли в пищу. Взрослому человеку необходимо 150 мкг йода в сутки. Такое количество йода содержится в 5 граммах йодированной соли (чайная ложка без горки)», — указано в исследовании.

По данным медицинской компании, в Перми в среднем у 7, 2% женщин есть проблемы с функциями щитовидной железы. За последний год — с марта 2021 по март 2022 года — наибольшее количество отклонений было выявлено в возрастной группе до 18 лет — 17,9%. Среди женщин от 45 до 65 лет — у 8,4%. Меньше всего проблем с «щитовидкой» зафиксировали у женщин от 18 до 45 лет (6,1%) и женщин старше 65 лет (6,5%).

Врачи-эндокринологи отметили, что при покупке йодированной соли стоит обращать внимание на маркировку продукта ГОСТ Р 51575—2000. Такую соль можно использовать как в приготовлении еды, так и при добавлении соли в готовую пищу.

Ранее URA.RU сообщало, что российских производителей продуктов питания обязали использовать йодированную соль вместо обычной. Инициатива должна помочь устранить дефицит йода у населения.