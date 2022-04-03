Мэр из ХМАО рассказал, когда появится исчезнувший L-Тироксин

L-Тироксин появится в аптеках Нижневартовска в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске лекарство для лечения щитовидной железы L-Тироксин, который оказался в дефиците из-за ажиотажа, появится на полках аптек в течение нескольких дней. Об этом рассказали в группе властей Нижневартовска в соцсетях, со ссылкой на главу города Дмитрия Кощенко.

«По последним данным практически решен вопрос с нехваткой препарата для лечения щитовидной железы „L-Тироксин“. Также препарат буквально на днях завезут в 220-ю аптеку. Как сообщает аптека, стоимость препарата 106 рублей», — сказал Кощенко.

Он добавил, что на данный момент жители могут заказать препарат-аналог в аптеках города. Срок доставки составляет до 5 дней. Лекарство используется для лечения щитовидной железы, для определенной категории пациентов он жизненно необходим.

Ранее URA.RU писало, что большая партия препарата L-тироксин будет доставлена в ЯНАО, ХМАО и Тюмень. В департаменте здравоохранения ХМАО заверили, что его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз.

Люди начали активно скупать лекарства из-за спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции Запада. По словам зарубежных политиков, санкции должны ударить не только по экономике России, но и по каждому гражданину.