03 апреля 2022
02 апреля 2022
01 апреля 2022
31 марта 2022

Мэр из ХМАО рассказал, когда появится исчезнувший L-Тироксин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аптека, противовирусные лекарства. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт
L-Тироксин появится в аптеках Нижневартовска в ближайшее время Фото:

В Нижневартовске лекарство для лечения щитовидной железы L-Тироксин, который оказался в дефиците из-за ажиотажа, появится на полках аптек в течение нескольких дней. Об этом рассказали в группе властей Нижневартовска в соцсетях, со ссылкой на главу города Дмитрия Кощенко.

«По последним данным практически решен вопрос с нехваткой препарата для лечения щитовидной железы „L-Тироксин“. Также препарат буквально на днях завезут в 220-ю аптеку. Как сообщает аптека, стоимость препарата 106 рублей», — сказал Кощенко.

Он добавил, что на данный момент жители могут заказать препарат-аналог в аптеках города. Срок доставки составляет до 5 дней. Лекарство используется для лечения щитовидной железы, для определенной категории пациентов он жизненно необходим.

Ранее URA.RU писало, что большая партия препарата L-тироксин будет доставлена в ЯНАО, ХМАО и Тюмень. В департаменте здравоохранения ХМАО заверили, что его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз.

Люди начали активно скупать лекарства из-за спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции Запада. По словам зарубежных политиков, санкции должны ударить не только по экономике России, но и по каждому гражданину.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижневартовске лекарство для лечения щитовидной железы L-Тироксин, который оказался в дефиците из-за ажиотажа, появится на полках аптек в течение нескольких дней. Об этом рассказали в группе властей Нижневартовска в соцсетях, со ссылкой на главу города Дмитрия Кощенко. «По последним данным практически решен вопрос с нехваткой препарата для лечения щитовидной железы „L-Тироксин“. Также препарат буквально на днях завезут в 220-ю аптеку. Как сообщает аптека, стоимость препарата 106 рублей», — сказал Кощенко. Он добавил, что на данный момент жители могут заказать препарат-аналог в аптеках города. Срок доставки составляет до 5 дней. Лекарство используется для лечения щитовидной железы, для определенной категории пациентов он жизненно необходим. Ранее URA.RU писало, что большая партия препарата L-тироксин будет доставлена в ЯНАО, ХМАО и Тюмень. В департаменте здравоохранения ХМАО заверили, что его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Люди начали активно скупать лекарства из-за спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции Запада. По словам зарубежных политиков, санкции должны ударить не только по экономике России, но и по каждому гражданину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...