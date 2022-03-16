Жители ХМАО раскупили лекарства для щитовидки

17 марта 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

В ХМАО жители раскупили лекарства для лечения щитовидной железы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за паникеров на аптечных полках в ХМАО не хватает лекарства «левотироксин натрия», который используется для лечения щитовидной железы. Однако поставки в ближайшее время будут налажены. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками», — написал Добровольский в личном telegram-канале. Он добавил, что по данным Росздравнадзора лекарство доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо большем количестве по сравнению с прошлым годом. На данный момент дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок. «Спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен», — заключил глава окружного департамента. Левотироксин натрия используется для лечения щитовидной железы, для определенной категории пациентов он жизненно необходим. Ранее URA.RU писало, что все больницы и поликлиники в ХМАО обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. По словам Добровольского, центральный аптечный склад в регионе имеет полугодовой запас лекарств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за паникеров на аптечных полках в ХМАО не хватает лекарства «левотироксин натрия», который используется для лечения щитовидной железы. Однако поставки в ближайшее время будут налажены. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками», — написал Добровольский в личном telegram-канале. Он добавил, что по данным Росздравнадзора лекарство доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо большем количестве по сравнению с прошлым годом. На данный момент дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок. «Спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен», — заключил глава окружного департамента. Левотироксин натрия используется для лечения щитовидной железы, для определенной категории пациентов он жизненно необходим. Ранее URA.RU писало, что все больницы и поликлиники в ХМАО обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. По словам Добровольского, центральный аптечный склад в регионе имеет полугодовой запас лекарств.