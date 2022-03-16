16 марта 2022
15 марта 2022

Жители ХМАО раскупили лекарства для щитовидки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тест на covid19. Курган , рецепт, аптека
В ХМАО жители раскупили лекарства для лечения щитовидной железы Фото:

Из-за паникеров на аптечных полках в ХМАО не хватает лекарства «левотироксин натрия», который используется для лечения щитовидной железы. Однако поставки в ближайшее время будут налажены. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«Его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками», — написал Добровольский в личном telegram-канале.

Он добавил, что по данным Росздравнадзора лекарство доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо большем количестве по сравнению с прошлым годом. На данный момент дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок. «Спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен», — заключил глава окружного департамента. Левотироксин натрия используется для лечения щитовидной железы, для определенной категории пациентов он жизненно необходим.

Ранее URA.RU писало, что все больницы и поликлиники в ХМАО обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. По словам Добровольского, центральный аптечный склад в регионе имеет полугодовой запас лекарств.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за паникеров на аптечных полках в ХМАО не хватает лекарства «левотироксин натрия», который используется для лечения щитовидной железы. Однако поставки в ближайшее время будут налажены. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками», — написал Добровольский в личном telegram-канале. Он добавил, что по данным Росздравнадзора лекарство доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо большем количестве по сравнению с прошлым годом. На данный момент дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок. «Спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен», — заключил глава окружного департамента. Левотироксин натрия используется для лечения щитовидной железы, для определенной категории пациентов он жизненно необходим. Ранее URA.RU писало, что все больницы и поликлиники в ХМАО обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. По словам Добровольского, центральный аптечный склад в регионе имеет полугодовой запас лекарств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...