В три региона УрФО ожидается крупная поставка важного лекарства

В ЯНАО, ХМАО и Тюмень поставят большую партию препарата L-тироксин для лечения щитовидной железы, который оказался в дефиците из-за ажиотажа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ямальских властей.
«Лекарства для лечения щитовидной железы со дня на день появятся в аптеках Ямала. Большая партия уже отгружена в Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. В Росздравнадзоре пояснили: дефицит лекарства был вызван необоснованным ажиотажным спросом. Однако и поставки, и объемы производства не снижены», — говорится в сообщении пресс-службы.
Руководитель управления Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина пояснила, что в РФ есть три производителя, которые поставляют L-тироксин. «Российский завод увеличил объемы производства этого препарата, и в ближайшее время он будет в аптеках», — сообщила Левкина.
Ранее Росздравнадзор сообщил, что будет выписывать штрафы аптекам, которые продают рецептурные препараты без рецептов. Там пояснили, что именно это привело к дефициту лекарств в аптеках.
Люди начали активно скупать лекарства из-за спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции Запада. По словам зарубежных политиков, санкции должны ударить не только по экономике России, но и по каждому гражданину.
В ЯНАО, ХМАО и Тюмень поставят большую партию препарата L-тироксин для лечения щитовидной железы, который оказался в дефиците из-за ажиотажа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ямальских властей. «Лекарства для лечения щитовидной железы со дня на день появятся в аптеках Ямала. Большая партия уже отгружена в Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. В Росздравнадзоре пояснили: дефицит лекарства был вызван необоснованным ажиотажным спросом. Однако и поставки, и объемы производства не снижены», — говорится в сообщении пресс-службы. Руководитель управления Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина пояснила, что в РФ есть три производителя, которые поставляют L-тироксин. «Российский завод увеличил объемы производства этого препарата, и в ближайшее время он будет в аптеках», — сообщила Левкина. Ранее Росздравнадзор сообщил, что будет выписывать штрафы аптекам, которые продают рецептурные препараты без рецептов. Там пояснили, что именно это привело к дефициту лекарств в аптеках. Люди начали активно скупать лекарства из-за спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции Запада. По словам зарубежных политиков, санкции должны ударить не только по экономике России, но и по каждому гражданину.