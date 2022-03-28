В три региона УрФО ожидается крупная поставка важного лекарства

28 марта 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

В аптеки завезут важные лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ЯНАО, ХМАО и Тюмень поставят большую партию препарата L-тироксин для лечения щитовидной железы, который оказался в дефиците из-за ажиотажа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ямальских властей. «Лекарства для лечения щитовидной железы со дня на день появятся в аптеках Ямала. Большая партия уже отгружена в Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. В Росздравнадзоре пояснили: дефицит лекарства был вызван необоснованным ажиотажным спросом. Однако и поставки, и объемы производства не снижены», — говорится в сообщении пресс-службы. Руководитель управления Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина пояснила, что в РФ есть три производителя, которые поставляют L-тироксин. «Российский завод увеличил объемы производства этого препарата, и в ближайшее время он будет в аптеках», — сообщила Левкина. Ранее Росздравнадзор сообщил, что будет выписывать штрафы аптекам, которые продают рецептурные препараты без рецептов. Там пояснили, что именно это привело к дефициту лекарств в аптеках. Люди начали активно скупать лекарства из-за спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции Запада. По словам зарубежных политиков, санкции должны ударить не только по экономике России, но и по каждому гражданину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ЯНАО, ХМАО и Тюмень поставят большую партию препарата L-тироксин для лечения щитовидной железы, который оказался в дефиците из-за ажиотажа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ямальских властей. «Лекарства для лечения щитовидной железы со дня на день появятся в аптеках Ямала. Большая партия уже отгружена в Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. В Росздравнадзоре пояснили: дефицит лекарства был вызван необоснованным ажиотажным спросом. Однако и поставки, и объемы производства не снижены», — говорится в сообщении пресс-службы. Руководитель управления Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина пояснила, что в РФ есть три производителя, которые поставляют L-тироксин. «Российский завод увеличил объемы производства этого препарата, и в ближайшее время он будет в аптеках», — сообщила Левкина. Ранее Росздравнадзор сообщил, что будет выписывать штрафы аптекам, которые продают рецептурные препараты без рецептов. Там пояснили, что именно это привело к дефициту лекарств в аптеках. Люди начали активно скупать лекарства из-за спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции Запада. По словам зарубежных политиков, санкции должны ударить не только по экономике России, но и по каждому гражданину.