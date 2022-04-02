В «Магните» ЯНАО объяснили очередной рост цен на туалетную бумагу

Стоимость бумаги в среднем выросла на 30-40 рублей, рассказал представитель сети «Магнит» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Крупная сеть супермаркетов «Магнит» в очередной раза увеличила стоимость туалетной бумаги. Об этом URA.RU сообщил представитель сети магазинов «Магнит» в округе.

«На данный момент цена на туалетную бумагу в среднем выросла на 30-40 рублей. Все это произошла из-за ухода иностранных импортеров с российского рынка», — рассказал он.

По словам сотрудника супермаркета, стоимость также выросла из-за того, что отечественные производители первое время не справлялись с потребительским спросом. В связи с этим компаниям пришлось расширять внутренний штат и нанимать сотрудников.

«Оно и логично, сейчас изготовлением бумаги занимается отечественный производитель. Спрос остался, а мощностей стало меньше из-за ухода иностранных импортеров. Российским кампаниям приходится дополнительно расширять штат, чтобы обеспечить достаточную производительность», — подчеркнул представитель магазина.

Ранее сообщалось, что крупные сетевые супермаркеты «Магнит» и «Пятерочка» в Новом Уренгое сохранили цены на товары компаний Unilever и Nestle. Предполагалось, что цена на товары западных компаний увеличится на 45%.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств, ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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