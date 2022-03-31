В Новом Уренгое цена на продукцию Unilever остается прежней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Крупные сетевые супермаркеты «Магнит» и «Пятерочка» в Новом Уренгое сохранили цены на товары компаний Unilever и Nestle, которые с 1 апреля обещали повысить стоимость своей продукции, передает корреспондент URA.RU. Предполагалось, что цена на товары западных компаний увеличится на 45%.

«Цены в „Пятерочке“ остались прежними. Многие товары продают по акции. К примеру, готовый завтрак Nesquik 250 грамм по акции стоит 110 рублей. Чай Lipton пакетированный стоит 200 рублей. Что касается бытовой химии, то цена на Domestos начинается от 132 рублей. Продавцы пока не могут ответить будет ли подниматься цена», — уточнил журналист.

Как рассказал URA.RU представитель сети «Магнит», в настоящий момент цена в магазинах остается прежней. «Пока ценник на эти бренды не вырос. На сегодняшний день от службы информирования нам ничего не поступало. Задачи менять цену не было. Мы держим под контролем этот вопрос», — уточнил собеседник агентства.

В начале марта британская компания Unilever сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию. Позднее компания совместно со швейцарской корпорацией Nestle заявила о повышении цен на свою продукцию в российских магазинах от 10 до 45%. В компаниях объяснили повышение стоимости изменением ситуации на рынке и логистическими сложностями.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств, ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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