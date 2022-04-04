Полпред Якушев собрал научную элиту УрФО по особому поводу

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев принял лучших молодых ученых Урала, победивших в конкурсе государственных грантов. Сотрудники ведущих вузов Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Нижневартовска торжественно получили награды из рук полпреда в его резиденции, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня мы чествуем победителей конкурса грантов президента РФ. В этом году в целом по стране одержали победу 460 кандидатов, из них 24 — молодые ученые УрФО. Среди победителей конкурса научные исследования в сфере изучения свойств металлов и новых материалов. В фокусе внимания — темы информационных технологий, а также совершенствование методов эксплуатации нефтегазовых месторождений и ряд других перспективных направлений. Каждая научная работа — это вклад в развитие нашей страны, путь к решению самых важных государственных задач», — приветствовал ученых Владимир Якушев.
Обладателями грантов стали представители восьми крупных уральских вузов. Большинство победителей — сотрудники УрФУ, деятели гуманитарных, технических и естественных наук. Еще ряд лауреатов представили три вуза Тюмени — ТюмГУ, Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный медицинский университет. Также награждены работники НВГУ (Нижневартовск), МГТУ (Магнитогорск), ЧелГУ и ЮУрГУ (Челябинск).
Президентские гранты вручаются молодым ученым на развитие собственных проектов. Размер вознаграждения — от 600 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от ученой степени победителя. По количеству молодых специалистов, получивших гранты, в прошлом году лидировал Центральный федеральный округ, а в тройку вошли Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.
Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев принял лучших молодых ученых Урала, победивших в конкурсе государственных грантов. Сотрудники ведущих вузов Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Нижневартовска торжественно получили награды из рук полпреда в его резиденции, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы чествуем победителей конкурса грантов президента РФ. В этом году в целом по стране одержали победу 460 кандидатов, из них 24 — молодые ученые УрФО. Среди победителей конкурса научные исследования в сфере изучения свойств металлов и новых материалов. В фокусе внимания — темы информационных технологий, а также совершенствование методов эксплуатации нефтегазовых месторождений и ряд других перспективных направлений. Каждая научная работа — это вклад в развитие нашей страны, путь к решению самых важных государственных задач», — приветствовал ученых Владимир Якушев. Обладателями грантов стали представители восьми крупных уральских вузов. Большинство победителей — сотрудники УрФУ, деятели гуманитарных, технических и естественных наук. Еще ряд лауреатов представили три вуза Тюмени — ТюмГУ, Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный медицинский университет. Также награждены работники НВГУ (Нижневартовск), МГТУ (Магнитогорск), ЧелГУ и ЮУрГУ (Челябинск). Президентские гранты вручаются молодым ученым на развитие собственных проектов. Размер вознаграждения — от 600 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от ученой степени победителя. По количеству молодых специалистов, получивших гранты, в прошлом году лидировал Центральный федеральный округ, а в тройку вошли Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.