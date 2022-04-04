Полпред Якушев собрал научную элиту УрФО по особому поводу

04 апреля 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев вручил президентские гранты молодым ученым Фото: Анна Майорова © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев принял лучших молодых ученых Урала, победивших в конкурсе государственных грантов. Сотрудники ведущих вузов Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Нижневартовска торжественно получили награды из рук полпреда в его резиденции, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы чествуем победителей конкурса грантов президента РФ. В этом году в целом по стране одержали победу 460 кандидатов, из них 24 — молодые ученые УрФО. Среди победителей конкурса научные исследования в сфере изучения свойств металлов и новых материалов. В фокусе внимания — темы информационных технологий, а также совершенствование методов эксплуатации нефтегазовых месторождений и ряд других перспективных направлений. Каждая научная работа — это вклад в развитие нашей страны, путь к решению самых важных государственных задач», — приветствовал ученых Владимир Якушев. Обладателями грантов стали представители восьми крупных уральских вузов. Большинство победителей — сотрудники УрФУ, деятели гуманитарных, технических и естественных наук. Еще ряд лауреатов представили три вуза Тюмени — ТюмГУ, Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный медицинский университет. Также награждены работники НВГУ (Нижневартовск), МГТУ (Магнитогорск), ЧелГУ и ЮУрГУ (Челябинск). Президентские гранты вручаются молодым ученым на развитие собственных проектов. Размер вознаграждения — от 600 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от ученой степени победителя. По количеству молодых специалистов, получивших гранты, в прошлом году лидировал Центральный федеральный округ, а в тройку вошли Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев принял лучших молодых ученых Урала, победивших в конкурсе государственных грантов. Сотрудники ведущих вузов Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Нижневартовска торжественно получили награды из рук полпреда в его резиденции, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы чествуем победителей конкурса грантов президента РФ. В этом году в целом по стране одержали победу 460 кандидатов, из них 24 — молодые ученые УрФО. Среди победителей конкурса научные исследования в сфере изучения свойств металлов и новых материалов. В фокусе внимания — темы информационных технологий, а также совершенствование методов эксплуатации нефтегазовых месторождений и ряд других перспективных направлений. Каждая научная работа — это вклад в развитие нашей страны, путь к решению самых важных государственных задач», — приветствовал ученых Владимир Якушев. Обладателями грантов стали представители восьми крупных уральских вузов. Большинство победителей — сотрудники УрФУ, деятели гуманитарных, технических и естественных наук. Еще ряд лауреатов представили три вуза Тюмени — ТюмГУ, Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный медицинский университет. Также награждены работники НВГУ (Нижневартовск), МГТУ (Магнитогорск), ЧелГУ и ЮУрГУ (Челябинск). Президентские гранты вручаются молодым ученым на развитие собственных проектов. Размер вознаграждения — от 600 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от ученой степени победителя. По количеству молодых специалистов, получивших гранты, в прошлом году лидировал Центральный федеральный округ, а в тройку вошли Северо-Западный и Приволжский федеральные округа.