Киев отказался от Херсонской области

04 апреля 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Филипчук заявил, что Зеленскому сложно признаться в отказе от Херсонской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев фактически отказался от Херсонской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации освобожденного города Каховка (Херсонская область) Павел Филипчук. «Я понимаю, что человеку, играющему роль президента Украины [Зеленскому], сложно признать на камеру, что он утратил нашу область. Хотя, по данным переговорщиков, мы уже знаем, что офис Зеленского фактически отказался от нашей области. Поэтому мы — за мирную жизнь на нашей Херсонщине», — сказал Филипчук в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Ваши Новости». Россия с конца февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На данный момент освобождена основная часть ЛНР. Российские войска серьезно продвинулись на юге Украины, освободив большую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Ведутся бои за Мариуполь. На фоне этого делегации стран проводят серию переговоров, но пока не пришли к общему мнению. Участники со стороны Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Помощник президента России уже сообщал, что делегация Украины на переговорах стала реалистичнее обсуждать вопросы о нейтральном статусе и безъядерном статусе, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киев фактически отказался от Херсонской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации освобожденного города Каховка (Херсонская область) Павел Филипчук. «Я понимаю, что человеку, играющему роль президента Украины [Зеленскому], сложно признать на камеру, что он утратил нашу область. Хотя, по данным переговорщиков, мы уже знаем, что офис Зеленского фактически отказался от нашей области. Поэтому мы — за мирную жизнь на нашей Херсонщине», — сказал Филипчук в видеообращении, опубликованном в telegram-канале «Ваши Новости». Россия с конца февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На данный момент освобождена основная часть ЛНР. Российские войска серьезно продвинулись на юге Украины, освободив большую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Ведутся бои за Мариуполь. На фоне этого делегации стран проводят серию переговоров, но пока не пришли к общему мнению. Участники со стороны Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Помощник президента России уже сообщал, что делегация Украины на переговорах стала реалистичнее обсуждать вопросы о нейтральном статусе и безъядерном статусе, передает телеканал 360.