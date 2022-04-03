После обильных снегопадов и резкого потепления улицы Екатеринбурга заполнили грязные лужи. Корреспондент URA.RU отправился на прогулку, чтобы проверить обстановку в городе.
«На улицах города образовались крупные лужи. Горожане пытаются проходить по сухим участкам дороги», — сообщает корреспондент агентства.
Ранее свердловские синоптики сообщали, что в области ожидается потепление. «4 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на дорогах гололедица, днем ожидается до +8, +13 градусов», — заявили в областном гидрометцентре. Однако позже МЧС предупредило свердловчан о надвигающейся непогоде. В область придут ветра до 20 метров в секунду, а также гололед на дорогах.
После обильных снегопадов и резкого потепления улицы Екатеринбурга заполнили грязные лужи. Корреспондент URA.RU отправился на прогулку, чтобы проверить обстановку в городе. «На улицах города образовались крупные лужи. Горожане пытаются проходить по сухим участкам дороги», — сообщает корреспондент агентства. Ранее свердловские синоптики сообщали, что в области ожидается потепление. «4 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на дорогах гололедица, днем ожидается до +8, +13 градусов», — заявили в областном гидрометцентре. Однако позже МЧС предупредило свердловчан о надвигающейся непогоде. В область придут ветра до 20 метров в секунду, а также гололед на дорогах.