03 апреля 2022

После резкого потепления Екатеринбург утонул в лужах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лужи в городе. Екатеринбург, лужа
Снег обильно тает после резкого потепления Фото:

После обильных снегопадов и резкого потепления улицы Екатеринбурга заполнили грязные лужи. Корреспондент URA.RU отправился на прогулку, чтобы проверить обстановку в городе.

«На улицах города образовались крупные лужи. Горожане пытаются проходить по сухим участкам дороги», — сообщает корреспондент агентства.

Ранее свердловские синоптики сообщали, что в области ожидается потепление. «4 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на дорогах гололедица, днем ожидается до +8, +13 градусов», — заявили в областном гидрометцентре. Однако позже МЧС предупредило свердловчан о надвигающейся непогоде. В область придут ветра до 20 метров в секунду, а также гололед на дорогах.

Лужи в городе. Екатеринбург
Горожане стараются обойти лужи
Фото:
Лужи в городе. Екатеринбург
Зачастую пешеходов обливают мимо проезжающие автомобили
Фото:
Лужи в городе. Екатеринбург
Фото:

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После обильных снегопадов и резкого потепления улицы Екатеринбурга заполнили грязные лужи. Корреспондент URA.RU отправился на прогулку, чтобы проверить обстановку в городе. «На улицах города образовались крупные лужи. Горожане пытаются проходить по сухим участкам дороги», — сообщает корреспондент агентства. Ранее свердловские синоптики сообщали, что в области ожидается потепление. «4 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на дорогах гололедица, днем ожидается до +8, +13 градусов», — заявили в областном гидрометцентре. Однако позже МЧС предупредило свердловчан о надвигающейся непогоде. В область придут ветра до 20 метров в секунду, а также гололед на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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