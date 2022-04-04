Кадыров начал сбор добровольцев на Донбасс

В Чечне объявили об очередном сборе добровольцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Чеченской Республике объявили второй сбор добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу», — написал Кадыров в telegram.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целями операции были заявлены демилитаризация Украины и помощь Луганской и Донецкой народным республикам. На помощь Вооруженным силам России в качестве добровольцев уже отправились несколько колонн чеченских военных, инициативу поддержали и казаки из Сургута. Позже стало известно, что списки желающих принять участие в спецоперации составляются и в Челябинской области.