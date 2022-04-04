Небензя представил доказательства провокации событиями в Буче

05 апреля 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

На всех видео из Бучи, опубликованных до 3 апреля, на улицах не лежат тела, заявил Василий Небензя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя показал журналистам доказательства того, что «массовое убийство» в Буче является украинской постановкой и провокацией. Среди них ряд видео, которые противоречат заявлениям украинских властей. Василий Небензя напомнил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 30 марта объявил о выводе российских войск из ряда регионов, в числе которых Буча, передает телеканал НТВ. Он отметил, что этот факт на следующий день был подтвержден мэром города Анатолием Федорюком. «В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном», — заявил постпред РФ при ООН. Небензя добавил, что на видео мэр Бучи улыбается и выглядит очень воодушевленно. То же самое он заметил на фото украинского боксера, депутата Жана Беленюка, который был запечатлен улыбающимся. Также политик не сказал ни слова о жертвах и «зверствах». Кроме того, дипломат показал видео нацгвардии Украины от 2 апреля в Буче, на котором на улицах нет погибших. Постпред РФ подчеркнул, что видео с телами, лежащими на дорогах, появились только 3 апреля. Он выразил уверенность в том, что правда о произошедшем в Буче откроется в ближайшее время. «То, что произошло в Буче, как раз и является операцией под чужим флагом, проведенной киевским режимом и его западными спонсорами», — резюмировал Небензя. Ранее мировые СМИ опубликовали фейковое видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. В Минобороны РФ опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ. По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские специалисты выявили признаки видеоподлогов в ролике из Бучи. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у РФ есть доказательства вины ВСУ в убийствах в Буче, которые невозможно оспорить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя показал журналистам доказательства того, что «массовое убийство» в Буче является украинской постановкой и провокацией. Среди них ряд видео, которые противоречат заявлениям украинских властей. Василий Небензя напомнил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 30 марта объявил о выводе российских войск из ряда регионов, в числе которых Буча, передает телеканал НТВ. Он отметил, что этот факт на следующий день был подтвержден мэром города Анатолием Федорюком. «В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном», — заявил постпред РФ при ООН. Небензя добавил, что на видео мэр Бучи улыбается и выглядит очень воодушевленно. То же самое он заметил на фото украинского боксера, депутата Жана Беленюка, который был запечатлен улыбающимся. Также политик не сказал ни слова о жертвах и «зверствах». Кроме того, дипломат показал видео нацгвардии Украины от 2 апреля в Буче, на котором на улицах нет погибших. Постпред РФ подчеркнул, что видео с телами, лежащими на дорогах, появились только 3 апреля. Он выразил уверенность в том, что правда о произошедшем в Буче откроется в ближайшее время. «То, что произошло в Буче, как раз и является операцией под чужим флагом, проведенной киевским режимом и его западными спонсорами», — резюмировал Небензя. Ранее мировые СМИ опубликовали фейковое видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. В Минобороны РФ опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ. По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские специалисты выявили признаки видеоподлогов в ролике из Бучи. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у РФ есть доказательства вины ВСУ в убийствах в Буче, которые невозможно оспорить.