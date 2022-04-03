03 апреля 2022

FT: Евросоюз готовится к отказу от импорта газа и нефти из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
В Евросоюзе могут ввести эмбарго на поставки российских энергетических ресурсов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России после сообщений о массовом убийстве в городе Буча. Об этом сообщает газет Financial Times.

Евросоюз готовится ввести пакет дополнительных санкций против России, который является реакцией на сообщения о «зверствах ВС РФ на окраинах Киева», говорится в статье газеты. Отмечается, что возможно введение запрета на поставки угля, нефти и газа из России.

В статье говорится, что в возможные будущие меры входят дополнительные индивидуальные санкции, запрет на использование портов стран-членов ЕС российскими судами. Кроме того, возможно введение ряда новых экспортных ограничений.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России после сообщений о массовом убийстве в городе Буча. Об этом сообщает газет Financial Times. Евросоюз готовится ввести пакет дополнительных санкций против России, который является реакцией на сообщения о «зверствах ВС РФ на окраинах Киева», говорится в статье газеты. Отмечается, что возможно введение запрета на поставки угля, нефти и газа из России. В статье говорится, что в возможные будущие меры входят дополнительные индивидуальные санкции, запрет на использование портов стран-членов ЕС российскими судами. Кроме того, возможно введение ряда новых экспортных ограничений. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...