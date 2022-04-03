FT: Евросоюз готовится к отказу от импорта газа и нефти из России

04 апреля 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе могут ввести эмбарго на поставки российских энергетических ресурсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз готовит новый пакет санкций против России после сообщений о массовом убийстве в городе Буча. Об этом сообщает газет Financial Times. Евросоюз готовится ввести пакет дополнительных санкций против России, который является реакцией на сообщения о «зверствах ВС РФ на окраинах Киева», говорится в статье газеты. Отмечается, что возможно введение запрета на поставки угля, нефти и газа из России. В статье говорится, что в возможные будущие меры входят дополнительные индивидуальные санкции, запрет на использование портов стран-членов ЕС российскими судами. Кроме того, возможно введение ряда новых экспортных ограничений. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России после сообщений о массовом убийстве в городе Буча. Об этом сообщает газет Financial Times. Евросоюз готовится ввести пакет дополнительных санкций против России, который является реакцией на сообщения о «зверствах ВС РФ на окраинах Киева», говорится в статье газеты. Отмечается, что возможно введение запрета на поставки угля, нефти и газа из России. В статье говорится, что в возможные будущие меры входят дополнительные индивидуальные санкции, запрет на использование портов стран-членов ЕС российскими судами. Кроме того, возможно введение ряда новых экспортных ограничений. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».