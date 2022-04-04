КПРФ заявилась на выборы свердловского губернатора

Свердловские коммунисты дали старт подготовке к выборам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

В выборах губернатора Свердловской области, на данный момент запланированных на сентябрь, примет участие КПРФ. Такое решение было принято на пленуме регионального обкома партии, сообщили в пресс-службе ячейки. Вопрос о своем кандидате коммунисты обсудят в ближайшее время.

«Делегаты обсудили и единогласно утвердили план проведения отчетно-выборных конференций комитетов местных отделений КПРФ, конференции Свердловского областного отделения КПРФ в связи с выборами губернатора и муниципальных дум. Внесли в повестку следующего заседания вопрос о выдвижении кандидата на выборы губернатора Свердловской области», — сообщили в пресс-службе обкома.

Известно, что вокруг фигуры кандидата-коммуниста неофициально ведутся активные споры и торги. Основным претендентом считается секретарь реготделения, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев. Однако, по слухам, на уровне федерального руководства КПРФ есть сомнения на его счет: политика считают слишком недоговороспособным.

Выборы губернатора Свердловской области изначально были запланированы на 11 сентября. Однако в последние недели в политкругах участились разговоры о возможном переносе или отмене кампаний по всей России. По данным URA.RU, в администрации президента РФ идет тяжелейшее обсуждение о формате выборов. Одни интересанты настаивают, что голосование должно быть всенародным, а их оппоненты — что избирать губернаторов следует через местные парламенты.

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