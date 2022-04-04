На перекрестках Тюмени отключились светофоры

Из-за аварийного отключения электроэнергии на шести перекрестках в Тюмени перестали работать светофоры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«В Тюмени из-за аварийного отключения электроэнергии не работают светофоры на шести перекрестках. Предварительно, ситуация разрешится к 12:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
В настоящее время светофоры не работают на пересечении следующих улиц:
Пермякова и Энергетиков;
Пермякова, 9 у автовокзала;
Рижской и Парфенова;
Рижской и Тульской;
Энергетиков и Севастопольской;
Энергетиков и Парфенова.
Инспекторы ДПС регулируют движение только на двух первых перекрестках, на остальных следует ориентироваться на дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.
Из-за аварийного отключения электроэнергии на шести перекрестках в Тюмени перестали работать светофоры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В Тюмени из-за аварийного отключения электроэнергии не работают светофоры на шести перекрестках. Предварительно, ситуация разрешится к 12:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В настоящее время светофоры не работают на пересечении следующих улиц: Инспекторы ДПС регулируют движение только на двух первых перекрестках, на остальных следует ориентироваться на дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.