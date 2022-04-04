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На перекрестках Тюмени отключились светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машины, перекресток, неработающий светофор, дорожное движение, инспектор дпс, дпс, дорога
На двух перекрестках из шести работают регулировщики (архивное фото) Фото:

Из-за аварийного отключения электроэнергии на шести перекрестках в Тюмени перестали работать светофоры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«В Тюмени из-за аварийного отключения электроэнергии не работают светофоры на шести перекрестках. Предварительно, ситуация разрешится к 12:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В настоящее время светофоры не работают на пересечении следующих улиц:

  • Пермякова и Энергетиков;
  • Пермякова, 9 у автовокзала;
  • Рижской и Парфенова;
  • Рижской и Тульской;
  • Энергетиков и Севастопольской;
  • Энергетиков и Парфенова.

Инспекторы ДПС регулируют движение только на двух первых перекрестках, на остальных следует ориентироваться на дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.

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Из-за аварийного отключения электроэнергии на шести перекрестках в Тюмени перестали работать светофоры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «В Тюмени из-за аварийного отключения электроэнергии не работают светофоры на шести перекрестках. Предварительно, ситуация разрешится к 12:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В настоящее время светофоры не работают на пересечении следующих улиц: Инспекторы ДПС регулируют движение только на двух первых перекрестках, на остальных следует ориентироваться на дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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