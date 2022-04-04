На перекрестках Тюмени отключились светофоры

На двух перекрестках из шести работают регулировщики (архивное фото) Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Из-за аварийного отключения электроэнергии на шести перекрестках в Тюмени перестали работать светофоры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«В Тюмени из-за аварийного отключения электроэнергии не работают светофоры на шести перекрестках. Предварительно, ситуация разрешится к 12:00», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В настоящее время светофоры не работают на пересечении следующих улиц:

Пермякова и Энергетиков;

Пермякова, 9 у автовокзала;

Рижской и Парфенова;

Рижской и Тульской;

Энергетиков и Севастопольской;

Энергетиков и Парфенова.

Инспекторы ДПС регулируют движение только на двух первых перекрестках, на остальных следует ориентироваться на дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.