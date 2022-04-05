ФСБ: курганский пенсионер призывал к свержению власти

Военный суд Екатеринбурга оштрафовал 52-летнего курганского пенсионера на 300 тысяч рублей за призывы к экстремизму и терроризму. В частности, мужчина размещал в соцсетях информацию, побуждающую к насильственному свержению власти и уничтожению евреев, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.
«Штраф в размере 300 000 рублей — к такому наказанию Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга приговорил 52-летнего жителя Кургана. Он признан виновным в совершении преступлений по ч.2 ст. 280, ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности с использованием интернета)», — говорится в сообщении ведомства.
По данным силовиков, неработающий пенсионер является активным приверженцем экстремистских взглядов. «На своей странице в соцсети „ВКонтакте“ он размещал сообщения с информацией, побуждающей к насильственному свержению государственной власти в России, а также к физическому уничтожению лиц еврейской национальности», — заявляют в УФСБ.
Осужденный полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу.
Военный суд Екатеринбурга оштрафовал 52-летнего курганского пенсионера на 300 тысяч рублей за призывы к экстремизму и терроризму. В частности, мужчина размещал в соцсетях информацию, побуждающую к насильственному свержению власти и уничтожению евреев, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ. «Штраф в размере 300 000 рублей — к такому наказанию Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга приговорил 52-летнего жителя Кургана. Он признан виновным в совершении преступлений по ч.2 ст. 280, ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности с использованием интернета)», — говорится в сообщении ведомства. По данным силовиков, неработающий пенсионер является активным приверженцем экстремистских взглядов. «На своей странице в соцсети „ВКонтакте“ он размещал сообщения с информацией, побуждающей к насильственному свержению государственной власти в России, а также к физическому уничтожению лиц еврейской национальности», — заявляют в УФСБ. Осужденный полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу.