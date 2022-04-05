ФСБ: курганский пенсионер призывал к свержению власти

05 апреля 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

По данным ФСБ, приговоренный к штрафу 52-летний пенсионер является приверженцем экстремистских взглядов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный суд Екатеринбурга оштрафовал 52-летнего курганского пенсионера на 300 тысяч рублей за призывы к экстремизму и терроризму. В частности, мужчина размещал в соцсетях информацию, побуждающую к насильственному свержению власти и уничтожению евреев, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ. «Штраф в размере 300 000 рублей — к такому наказанию Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга приговорил 52-летнего жителя Кургана. Он признан виновным в совершении преступлений по ч.2 ст. 280, ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности с использованием интернета)», — говорится в сообщении ведомства. По данным силовиков, неработающий пенсионер является активным приверженцем экстремистских взглядов. «На своей странице в соцсети „ВКонтакте“ он размещал сообщения с информацией, побуждающей к насильственному свержению государственной власти в России, а также к физическому уничтожению лиц еврейской национальности», — заявляют в УФСБ. Осужденный полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Военный суд Екатеринбурга оштрафовал 52-летнего курганского пенсионера на 300 тысяч рублей за призывы к экстремизму и терроризму. В частности, мужчина размещал в соцсетях информацию, побуждающую к насильственному свержению власти и уничтожению евреев, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ. «Штраф в размере 300 000 рублей — к такому наказанию Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга приговорил 52-летнего жителя Кургана. Он признан виновным в совершении преступлений по ч.2 ст. 280, ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности с использованием интернета)», — говорится в сообщении ведомства. По данным силовиков, неработающий пенсионер является активным приверженцем экстремистских взглядов. «На своей странице в соцсети „ВКонтакте“ он размещал сообщения с информацией, побуждающей к насильственному свержению государственной власти в России, а также к физическому уничтожению лиц еврейской национальности», — заявляют в УФСБ. Осужденный полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу.