ФСБ: курганский пенсионер призывал к свержению власти

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
По данным ФСБ, приговоренный к штрафу 52-летний пенсионер является приверженцем экстремистских взглядов Фото:

Военный суд Екатеринбурга оштрафовал 52-летнего курганского пенсионера на 300 тысяч рублей за призывы к экстремизму и терроризму. В частности, мужчина размещал в соцсетях информацию, побуждающую к насильственному свержению власти и уничтожению евреев, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Штраф в размере 300 000 рублей — к такому наказанию Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга приговорил 52-летнего жителя Кургана. Он признан виновным в совершении преступлений по ч.2 ст. 280, ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности с использованием интернета)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным силовиков, неработающий пенсионер является активным приверженцем экстремистских взглядов. «На своей странице в соцсети „ВКонтакте“ он размещал сообщения с информацией, побуждающей к насильственному свержению государственной власти в России, а также к физическому уничтожению лиц еврейской национальности», — заявляют в УФСБ.

Осужденный полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу.

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Военный суд Екатеринбурга оштрафовал 52-летнего курганского пенсионера на 300 тысяч рублей за призывы к экстремизму и терроризму. В частности, мужчина размещал в соцсетях информацию, побуждающую к насильственному свержению власти и уничтожению евреев, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ. «Штраф в размере 300 000 рублей — к такому наказанию Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга приговорил 52-летнего жителя Кургана. Он признан виновным в совершении преступлений по ч.2 ст. 280, ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности с использованием интернета)», — говорится в сообщении ведомства. По данным силовиков, неработающий пенсионер является активным приверженцем экстремистских взглядов. «На своей странице в соцсети „ВКонтакте“ он размещал сообщения с информацией, побуждающей к насильственному свержению государственной власти в России, а также к физическому уничтожению лиц еврейской национальности», — заявляют в УФСБ. Осужденный полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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