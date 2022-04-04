Глава МИД Германии исключила запрет на российский газ

05 апреля 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

В Германии пока не планируют отказываться от российского газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава МИД Германии Анналена Бербок исключает введение запрета на импорт газа из России. Об этом она сказала в эфире ARD. «Бербок исключила введение запрета на импорт российского газа», — сообщила немецкая газета Die Welt. «Если бы завтра у вас было полное эмбарго [на импорт энергоносителей из России], если бы это остановило спецоперацию на Украине, то мы бы сделали это немедленно», — сказала Бербок в интервью телеканалу ARD, передает Die Welt. Так Бербок высказалась о возможном запрете российского газа. По ее словам, в ближайшее время в Брюсселе обсудят отказ от ископаемого топлива. Евросоюз работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, отметила глава МИД ФРГ. Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт выступила за запрет поставок российского газа. По ее словам, Евросоюз обсудит эмбарго на поставки российского газа, передает телеканал 360. Газета Financial Times сообщала, что страны Евросоюза собираются обсудить новые санкции против РФ в среду. В числе возможных ограничений эмбарго на импорт энергоносителей, сообщает Nation News. Санкционное давление продолжается на Россию с начала 2000-х годов. Страны Евросоюза и другие государства ввели ограничения против РФ из-за спецоперации на Украине, которая проходит с конца февраля. Российские власти отмечали, что санкции негативно влияют на западные страны, которые вводят их. Например, в США выросла стоимость бензина после отказа от российской нефти и газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава МИД Германии Анналена Бербок исключает введение запрета на импорт газа из России. Об этом она сказала в эфире ARD. «Бербок исключила введение запрета на импорт российского газа», — сообщила немецкая газета Die Welt. «Если бы завтра у вас было полное эмбарго [на импорт энергоносителей из России], если бы это остановило спецоперацию на Украине, то мы бы сделали это немедленно», — сказала Бербок в интервью телеканалу ARD, передает Die Welt. Так Бербок высказалась о возможном запрете российского газа. По ее словам, в ближайшее время в Брюсселе обсудят отказ от ископаемого топлива. Евросоюз работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от российского газа, отметила глава МИД ФРГ. Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт выступила за запрет поставок российского газа. По ее словам, Евросоюз обсудит эмбарго на поставки российского газа, передает телеканал 360. Газета Financial Times сообщала, что страны Евросоюза собираются обсудить новые санкции против РФ в среду. В числе возможных ограничений эмбарго на импорт энергоносителей, сообщает Nation News. Санкционное давление продолжается на Россию с начала 2000-х годов. Страны Евросоюза и другие государства ввели ограничения против РФ из-за спецоперации на Украине, которая проходит с конца февраля. Российские власти отмечали, что санкции негативно влияют на западные страны, которые вводят их. Например, в США выросла стоимость бензина после отказа от российской нефти и газа.