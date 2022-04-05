Кадыров: нацисты впервые оказали сопротивление чеченским бойцам

Чеченские бойцы встретили сопротивление со стороны украинских националистов. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Чеченские бойцы под руководством моего дорогого брата Исмаила Агуева наконец-то встретили мало-мальское сопротивление со стороны нацистов. В одном из населенных пунктов наши бойцы наткнулись на укрепленные позиции противника. В завязавшемся бою один из наших бойцов получил незначительное ранение», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Он также уверил, что обстановка у ВСУ противоположная. По его словам, украинские националисты несут существенные потери. Глава Чечни отметил, что спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит успешно. Так, по его словам, ВС РФ уничтожила большую часть военной техники, артиллерийских орудий и живой силы противника.
Спецоперация на территории Украины началась в конце февраля. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия ВС России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.
Чеченские бойцы встретили сопротивление со стороны украинских националистов. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Чеченские бойцы под руководством моего дорогого брата Исмаила Агуева наконец-то встретили мало-мальское сопротивление со стороны нацистов. В одном из населенных пунктов наши бойцы наткнулись на укрепленные позиции противника. В завязавшемся бою один из наших бойцов получил незначительное ранение», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также уверил, что обстановка у ВСУ противоположная. По его словам, украинские националисты несут существенные потери. Глава Чечни отметил, что спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит успешно. Так, по его словам, ВС РФ уничтожила большую часть военной техники, артиллерийских орудий и живой силы противника. Спецоперация на территории Украины началась в конце февраля. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия ВС России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛНР и ДНР.