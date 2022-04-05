05 апреля 2022

Крупная стройка в Кургане находится под угрозой срыва

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки на улице Зорге. Курган, стройка, строиетльные работы
На новый объект, который хотели построить власти, по данным источника, не хватит денег (архивное фото) Фото:

В Кургане из-за нынешней экономической ситуации в ближайшие годы не смогут построить новую ледовую арену. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному правительству.

«Строительство ледовой аренды в Кургане отменяется. Ранее власти планировали потратить на это 200 миллионов рублей. Но в связи с нынешней ситуацией за 200 миллионов арену не построить. Сейчас ведутся переговоры по тому вопросу, чтобы построить два физкультурно-оздоровительных комплекса. Только на них хватит денег. По прежним ценам, можно было бы построить четыре ФОКа», — рассказал источник.

URA.RU был направлен запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. В нем подтвердили получение запроса. На момент написания новости ответ не был получен.

О планах построить третью ледовую арену в Кургане в 2021 году рассказал глава региона Вадим Шумков. Летом 2021 года ее планировали построить возле поселка Увал. В начале 2022 года ее уже хотели построить на участке земли, расположенном по адресу ул. Гагарина, 39а. Планировалось, что на ледовой арене также будут тренироваться дети из ближайших районов области.

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В Кургане из-за нынешней экономической ситуации в ближайшие годы не смогут построить новую ледовую арену. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному правительству. «Строительство ледовой аренды в Кургане отменяется. Ранее власти планировали потратить на это 200 миллионов рублей. Но в связи с нынешней ситуацией за 200 миллионов арену не построить. Сейчас ведутся переговоры по тому вопросу, чтобы построить два физкультурно-оздоровительных комплекса. Только на них хватит денег. По прежним ценам, можно было бы построить четыре ФОКа», — рассказал источник. URA.RU был направлен запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. В нем подтвердили получение запроса. На момент написания новости ответ не был получен. О планах построить третью ледовую арену в Кургане в 2021 году рассказал глава региона Вадим Шумков. Летом 2021 года ее планировали построить возле поселка Увал. В начале 2022 года ее уже хотели построить на участке земли, расположенном по адресу ул. Гагарина, 39а. Планировалось, что на ледовой арене также будут тренироваться дети из ближайших районов области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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