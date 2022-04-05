Зеленский допустил, что не будет встречаться с Путиным

05 апреля 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский высказался о встрече с президентом России Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что встречи с российским лидером Владимиром Путиным не будет. Об этом он сказал в эфире украинского телевидения. «Проще сказать „давайте ни про что сегодня не будем говорить“. Позиция самая легкая. Самое сложное — говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход. И при этом не утратить свою территорию. Может так случиться, что и не будет встречи [с Путиным]», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Украина-24». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. На фоне этого стороны проводят переговоры по урегулированию конфликта, но пока не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Ранее прошло обсуждение в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО, передают «Дни.ру» слова Мединского. В Кремле заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна, но после подготовки конкретного документа делегациями двух стран, сообщает «Федеральное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что встречи с российским лидером Владимиром Путиным не будет. Об этом он сказал в эфире украинского телевидения. «Проще сказать „давайте ни про что сегодня не будем говорить“. Позиция самая легкая. Самое сложное — говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход. И при этом не утратить свою территорию. Может так случиться, что и не будет встречи [с Путиным]», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Украина-24». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. На фоне этого стороны проводят переговоры по урегулированию конфликта, но пока не пришли к общему решению. Участники переговоров от Украины заявляли, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Ранее прошло обсуждение в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что встреча прошла конструктивно. Украина готова согласиться на условие России и не вступать в НАТО, передают «Дни.ру» слова Мединского. В Кремле заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна, но после подготовки конкретного документа делегациями двух стран, сообщает «Федеральное агентство новостей».