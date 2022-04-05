Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов

В Италии заявили, что высылка дипломатов связана с безопасностью Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Италия высылает 30 российских дипломатов, сообщили российскому послу Сергею Разову. Об этом рассказал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«В МИД сегодня утром был вызван посол России Сергей Разов. Его уведомили о решении выслать 30 российских дипломатов. Эта мера, предпринятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью», — сказал Луиджи Ди Майо. Россия даст соответствующий ответ на высылку дипломатов из Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС.

Ранее о высылке 15 российских дипломатов заявила Дания, причиной стали обвинения в шпионаже. Также российских дипломатов могут выслать Франция и Германия, сообщали СМИ. Франция собирается выслать 30 российских дипломатов, посла РФ во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД Парижа, сообщает Life . Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бессмысленной массовую высылку дипломатов из Европы, передает сайт MK.RU .