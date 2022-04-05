Дания решила выслать 15 российских дипломатов

05 апреля 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

РФ планирует ответить на высылку дипломатов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дания вышлет 15 российских дипломатов после провокации в Буче в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом заявил Дании Йеппе Кофод. Дипломатов обвинили в шипонаже. Дания решила выслать 15 российских дипломатов после заявлений Украины о «массовых убийствах» в Буче. «Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны, но мы также делаем это вместе с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность в Дании. Мы также хотели бы послать России четкий сигнал о неприемлемости шпионской деятельности на территории Дании», — высказался Кофод, сообщает датское издание Politiken. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны», передает РИА «Новости». Ранее телеканал BFM TV сообщил, что Франция решила выслать российских дипломатов. Германия также собирается выслать около 100 сотрудников диппредставительств РФ, заявляло немецкое издание Bild. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в приоритете у российских военных — исключение напрасных жертв среди мирных граждан и поражение военной инфраструктуры ВСУ. Недавно СМИ распространили видео, на котором были видны трупы в городе Буча. На Украине обвинили в произошедшем Россию. В Минобороны РФ опровергли заявления и сообщили, что это провокация и фейк, сообщает RT. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, целью этих провокаций является обострение ситуации на Украине. По его словам, Запад хочет дискредитировать Россию, чтобы иметь обоснование вводить санкции и поставлять Киеву оружие, передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дания вышлет 15 российских дипломатов после провокации в Буче в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом заявил Дании Йеппе Кофод. Дипломатов обвинили в шипонаже. Дания решила выслать 15 российских дипломатов после заявлений Украины о «массовых убийствах» в Буче. «Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны, но мы также делаем это вместе с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность в Дании. Мы также хотели бы послать России четкий сигнал о неприемлемости шпионской деятельности на территории Дании», — высказался Кофод, сообщает датское издание Politiken. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны», передает РИА «Новости». Ранее телеканал BFM TV сообщил, что Франция решила выслать российских дипломатов. Германия также собирается выслать около 100 сотрудников диппредставительств РФ, заявляло немецкое издание Bild. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в приоритете у российских военных — исключение напрасных жертв среди мирных граждан и поражение военной инфраструктуры ВСУ. Недавно СМИ распространили видео, на котором были видны трупы в городе Буча. На Украине обвинили в произошедшем Россию. В Минобороны РФ опровергли заявления и сообщили, что это провокация и фейк, сообщает RT. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, целью этих провокаций является обострение ситуации на Украине. По его словам, Запад хочет дискредитировать Россию, чтобы иметь обоснование вводить санкции и поставлять Киеву оружие, передает «Федеральное агентство новостей».