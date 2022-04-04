В Кургане составили рейтинг самых подорожавших за 5 лет продуктов

За 5 лет капуста подорожала на 350% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сильнее всего в курганских магазинах за последние пять лет подорожала капуста. В лидеры по росту также вошли картофель, сахар и яйца, говорится на сайте Сведловскстата.

«Согласно документу: „Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на март 2022 года“, по сравнению с мартом 2017 года, капуста выросла в цене на 350%, достигнув 81 рубля за кг», — указано на сайте ведомства.

Картофель подорожал на 117%. Цена за кг выросла до 44 рублей. Сахар поднялся на 98%. В этом году он стал стоить 87 рублей. На 52% подорожали яйца. Цена за десяток достигла 85 рублей. Также в список подорожавших продуктов вошли баранина и сметана — на 51 и 48% соответственно. Стоимость килограмма мяса составила 437 рублей, сметаны — 294 рубля.

Ранее в региональном управлении ФАС сообщали URA.RU, что жители Курганской области в последнее время чаще всего жалуются из-за роста цен на сахар и капусту. В «Опоре России» заявляли, что предприниматели вынуждены повышать цены, так как стоимость продукции увеличивают поставщики.

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