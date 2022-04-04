04 апреля 2022

В Кургане составили рейтинг самых подорожавших за 5 лет продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие adidas и цены в магазине «Лента». Курган, капуста, овощи
За 5 лет капуста подорожала на 350% Фото:

Сильнее всего в курганских магазинах за последние пять лет подорожала капуста. В лидеры по росту также вошли картофель, сахар и яйца, говорится на сайте Сведловскстата.

«Согласно документу: „Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на март 2022 года“, по сравнению с мартом 2017 года, капуста выросла в цене на 350%, достигнув 81 рубля за кг», — указано на сайте ведомства.

Картофель подорожал на 117%. Цена за кг выросла до 44 рублей. Сахар поднялся на 98%. В этом году он стал стоить 87 рублей. На 52% подорожали яйца. Цена за десяток достигла 85 рублей. Также в список подорожавших продуктов вошли баранина и сметана — на 51 и 48% соответственно. Стоимость килограмма мяса составила 437 рублей, сметаны — 294 рубля.

Ранее в региональном управлении ФАС сообщали URA.RU, что жители Курганской области в последнее время чаще всего жалуются из-за роста цен на сахар и капусту. В «Опоре России» заявляли, что предприниматели вынуждены повышать цены, так как стоимость продукции увеличивают поставщики.

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Сильнее всего в курганских магазинах за последние пять лет подорожала капуста. В лидеры по росту также вошли картофель, сахар и яйца, говорится на сайте Сведловскстата. «Согласно документу: „Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на март 2022 года“, по сравнению с мартом 2017 года, капуста выросла в цене на 350%, достигнув 81 рубля за кг», — указано на сайте ведомства. Картофель подорожал на 117%. Цена за кг выросла до 44 рублей. Сахар поднялся на 98%. В этом году он стал стоить 87 рублей. На 52% подорожали яйца. Цена за десяток достигла 85 рублей. Также в список подорожавших продуктов вошли баранина и сметана — на 51 и 48% соответственно. Стоимость килограмма мяса составила 437 рублей, сметаны — 294 рубля. Ранее в региональном управлении ФАС сообщали URA.RU, что жители Курганской области в последнее время чаще всего жалуются из-за роста цен на сахар и капусту. В «Опоре России» заявляли, что предприниматели вынуждены повышать цены, так как стоимость продукции увеличивают поставщики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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