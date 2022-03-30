Курганский бизнесмен объяснил рост цен на овощи

Стоимость лука в курганских магазинах выросла за неделю на треть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Стоимость лука в магазинах Курганской области по итогам прошедшей недели выросла на 34,5%. Также значительно выросли цены на капусту и морковь, сообщает Свердловскстат. Гендиректор курганского ЗАО «Картофель» Александр Немиров сообщил URA.RU, что рост цен на некоторые овощи можно объяснить сезонностью.

«Это сезонное повышение цен. Потому что затраты на хранение, отходы при хранении — все это сказывается. У местных производителей заканчивается своя морковь и капуста. Время для хранения лука заканчивается, его качество упало. В связи с этим, наверно [выросли цены]», — рассказал Немиров. Он добавил, что с началом сезона стоимость овощей должна снизиться.

По данным Свердловскстата, опубликованным 31 марта, средняя стоимость лука в магазинах Курганской области по состоянию на 25 марта составила 39,30 рубля за кг. Это на 34,5% выше, чем неделей ранее, 18 марта. Средняя стоимость моркови выросла за неделю на 17,65% до 68,85 рубля за кг, белокочанной капусты — на 16,97% до 81,47 рубля за кг. Вместе с тем, свежие огурцы стали за неделю дешевле на 7,85%, помидоры — на 4,24%. «Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен», — отмечают в Свердловскстате.

Ранее URA.RU сообщало, что на горячую линию управления Федеральной антимонопольной службы Курганской области ежедневно поступает по 30-40 обращений. Часть из них связана с повышением стоимости сезонных продуктов. Региональное УФАС передает всю информацию в центральный аппарат.

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