Девочку-живодера из Челябинска хотят отправить в спецшколу

Челябинцы испытывают гнев и страх по отношению к подростку (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Школьницу из Челябинска, которую обвиняют в серийном убийстве домашних животных, могут отправить в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Девочка проявляет патологическую жестокость к животным, но она не подлежит уголовному наказанию, поскольку ей всего 13 лет. Наиболее вероятным наказанием для нее может стать помещение в спецшколу, если это решение примет суд. Еще осенью все были потрясены, когда она растерзала котенка, но проведенные с ней курсы психологической реабилитации оказались в данном случае неэффективны», — отметила Майорова.

Ранее в Челябинске в микрорайоне «Академ Риверсайд» выкинули собаку с 20-го этажа. Судя по видео с камер наблюдения, животное в здание завела школьница, которую уже привлекали к ответственности за живодерство. Осенью 2021 года подростка уличили в том, что она отрубила котенку голову и изрисовала его кровью стены и двери подъезда.

По словам Майоровой, сейчас челябинцы испытывают гнев и страх по отношению к подростку, но она хочет предостеречь всех от угроз и противоправных действий в адрес девочки. Инициативная группа жителей микрорайона Academ Riverside сообщила URA.RU, что обратилась в палату президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть ситуацию с малолетней живодеркой.

«Девочка представляет угрозу для окружающих и ее изоляция необходима. Она очень умная — это одаренный ребенок, который хорошо учится, но то что с ней происходит, это не результат плохого поведения или воспитания. Ее жестокое поведение может иметь более глубокие корни и с этим должны разбираться специалисты», — отметила детский омбудсмен.

По факту гибели животного возбуждено уголовное дело о жестком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

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