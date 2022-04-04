04 апреля 2022

Девочку-живодера из Челябинска хотят отправить в спецшколу

© Служба новостей «URA.RU»
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Построение стройотрядов. Курган, школьницы, закрытое лицо, девочка с рюкзаком
Челябинцы испытывают гнев и страх по отношению к подростку (фото из архива) Фото:

Школьницу из Челябинска, которую обвиняют в серийном убийстве домашних животных, могут отправить в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Девочка проявляет патологическую жестокость к животным, но она не подлежит уголовному наказанию, поскольку ей всего 13 лет. Наиболее вероятным наказанием для нее может стать помещение в спецшколу, если это решение примет суд. Еще осенью все были потрясены, когда она растерзала котенка, но проведенные с ней курсы психологической реабилитации оказались в данном случае неэффективны», — отметила Майорова.

Ранее в Челябинске в микрорайоне «Академ Риверсайд» выкинули собаку с 20-го этажа. Судя по видео с камер наблюдения, животное в здание завела школьница, которую уже привлекали к ответственности за живодерство. Осенью 2021 года подростка уличили в том, что она отрубила котенку голову и изрисовала его кровью стены и двери подъезда.

По словам Майоровой, сейчас челябинцы испытывают гнев и страх по отношению к подростку, но она хочет предостеречь всех от угроз и противоправных действий в адрес девочки. Инициативная группа жителей микрорайона Academ Riverside сообщила URA.RU, что обратилась в палату президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть ситуацию с малолетней живодеркой.

«Девочка представляет угрозу для окружающих и ее изоляция необходима. Она очень умная — это одаренный ребенок, который хорошо учится, но то что с ней происходит, это не результат плохого поведения или воспитания. Ее жестокое поведение может иметь более глубокие корни и с этим должны разбираться специалисты», — отметила детский омбудсмен.

По факту гибели животного возбуждено уголовное дело о жестком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

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Школьницу из Челябинска, которую обвиняют в серийном убийстве домашних животных, могут отправить в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. «Девочка проявляет патологическую жестокость к животным, но она не подлежит уголовному наказанию, поскольку ей всего 13 лет. Наиболее вероятным наказанием для нее может стать помещение в спецшколу, если это решение примет суд. Еще осенью все были потрясены, когда она растерзала котенка, но проведенные с ней курсы психологической реабилитации оказались в данном случае неэффективны», — отметила Майорова. Ранее в Челябинске в микрорайоне «Академ Риверсайд» выкинули собаку с 20-го этажа. Судя по видео с камер наблюдения, животное в здание завела школьница, которую уже привлекали к ответственности за живодерство. Осенью 2021 года подростка уличили в том, что она отрубила котенку голову и изрисовала его кровью стены и двери подъезда. По словам Майоровой, сейчас челябинцы испытывают гнев и страх по отношению к подростку, но она хочет предостеречь всех от угроз и противоправных действий в адрес девочки. Инициативная группа жителей микрорайона Academ Riverside сообщила URA.RU, что обратилась в палату президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть ситуацию с малолетней живодеркой. «Девочка представляет угрозу для окружающих и ее изоляция необходима. Она очень умная — это одаренный ребенок, который хорошо учится, но то что с ней происходит, это не результат плохого поведения или воспитания. Ее жестокое поведение может иметь более глубокие корни и с этим должны разбираться специалисты», — отметила детский омбудсмен. По факту гибели животного возбуждено уголовное дело о жестком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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