Школьница расправилась с собакой (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске собаку выкинули с 20 этажа в микрорайоне «Академ Риверсайд». Судя по видео с камер наблюдения, это могла сделать школьница, которую уже привлекали к ответственности за живодерство. Информацию об инциденте с животным URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В полицию вечером 3 апреля поступило о жестоком обращении с собакой в микрорайоне „Академ Риверсайд“. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе главка.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, собаку на поводке заводит в подъезд школьница. Животное сопротивляется. Девочка поднимается на 20 этаж, а затем собака оказывается на асфальте. Животное погибло. Школьница после этого выбежала из подъезда.

Ранее в этом же районе происходили подобные происшествия. 13-летняя школьница здесь оказалась причастна к жестокой расправе над котенком. Сейчас, как сообщили URA.RU источники в микрорайоне, жители подозревают, что собаку убила эта же девочка.