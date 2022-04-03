03 апреля 2022
02 апреля 2022
01 апреля 2022

Девочку-живодера в Челябинске подозревают в новой жестокости. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки из приюта. Екатеринбург, ошейник, медальон на ошейнике
Школьница расправилась с собакой (фото из архива) Фото:

В Челябинске собаку выкинули с 20 этажа в микрорайоне «Академ Риверсайд». Судя по видео с камер наблюдения, это могла сделать школьница, которую уже привлекали к ответственности за живодерство. Информацию об инциденте с животным URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В полицию вечером 3 апреля поступило о жестоком обращении с собакой в микрорайоне „Академ Риверсайд“. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе главка.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, собаку на поводке заводит в подъезд школьница. Животное сопротивляется. Девочка поднимается на 20 этаж, а затем собака оказывается на асфальте. Животное погибло. Школьница после этого выбежала из подъезда.

Ранее в этом же районе происходили подобные происшествия. 13-летняя школьница здесь оказалась причастна к жестокой расправе над котенком. Сейчас, как сообщили URA.RU источники в микрорайоне, жители подозревают, что собаку убила эта же девочка.

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В Челябинске собаку выкинули с 20 этажа в микрорайоне «Академ Риверсайд». Судя по видео с камер наблюдения, это могла сделать школьница, которую уже привлекали к ответственности за живодерство. Информацию об инциденте с животным URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В полицию вечером 3 апреля поступило о жестоком обращении с собакой в микрорайоне „Академ Риверсайд“. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе главка. Судя по записи с камер видеонаблюдения, собаку на поводке заводит в подъезд школьница. Животное сопротивляется. Девочка поднимается на 20 этаж, а затем собака оказывается на асфальте. Животное погибло. Школьница после этого выбежала из подъезда. Ранее в этом же районе происходили подобные происшествия. 13-летняя школьница здесь оказалась причастна к жестокой расправе над котенком. Сейчас, как сообщили URA.RU источники в микрорайоне, жители подозревают, что собаку убила эта же девочка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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