WSJ раскрыла два сценария санкций против России из-за Бучи

05 апреля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Санкции Евросоюза могут затронуть импорт российской нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз может ввести санкции в отношении российской нефти и угля на фоне провокации в Буче в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Один из рассматриваемых вариантов, по словам дипломатов, — поэтапное введение санкций в отношении нефти и угля. Другим является тариф на импорт российской нефти и угля, который достаточно значителен, чтобы побудить государства-члены быстро сократить их использование», — передает The Wall Street Journal. Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций после заявлений Украины о «массовых убийствах» в Буче, в которых обвиняют Россию, отмечает издание. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и усилилось в последний месяц. Страны Евросоюза, США, Япония, Британия и другие государства ввели ограничения из-за начала спецоперации на Украине, сообщает Nation News. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью санкций является «отмена России и всего российского». Новый пакет санкций Евросоюза могут принять уже 6 апреля, цитирует Vse42.ru госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона. На Западе обвиняют российских военных в «массовых убийствах» в Буче. В Минобороны РФ заявляли, что это провокация и фейк. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз может ввести санкции в отношении российской нефти и угля на фоне провокации в Буче в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Один из рассматриваемых вариантов, по словам дипломатов, — поэтапное введение санкций в отношении нефти и угля. Другим является тариф на импорт российской нефти и угля, который достаточно значителен, чтобы побудить государства-члены быстро сократить их использование», — передает The Wall Street Journal. Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций после заявлений Украины о «массовых убийствах» в Буче, в которых обвиняют Россию, отмечает издание. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и усилилось в последний месяц. Страны Евросоюза, США, Япония, Британия и другие государства ввели ограничения из-за начала спецоперации на Украине, сообщает Nation News. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью санкций является «отмена России и всего российского». Новый пакет санкций Евросоюза могут принять уже 6 апреля, цитирует Vse42.ru госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона. На Западе обвиняют российских военных в «массовых убийствах» в Буче. В Минобороны РФ заявляли, что это провокация и фейк.