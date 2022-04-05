В Тюмени поймали нетрезвую таксистку из Курганской области. Фото

05 апреля 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

В момент задержания жительница Курганской области управляла брендированным автомобилем такси Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Сотрудники тюменской Госавтоинспекции задержали нетрезвую жительницу Курганской области за рулем такси. Об этом сообщает официальный паблик УГИБДД Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что экспресс-тестирование не выявило у женщины алкогольного опьянения, однако тест на наркотики она проходить отказалась. «34-летняя жительница Курганской области задержана инспекторами полка ДПС ГИБДД на брендированном автомобиле такси сегодня на ул. Олимпийской в Тюмени. Водитель пояснила, что она не таксист, машина находится в аренде, а они просто ехали с гостей, забирали друга, чтобы отвезти домой», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что, несмотря на явные признаки опьянения, экспресс-тест не выявил у женщины паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. От прохождения освидетельствования в наркологическом учреждении жительница Курганской области отказалась. Автомобиль, которым она управляла, был помещен на спецстоянку. Алкотестер не выявил алкогольного опьянения у жительницы Курганской области официальное сообщество Госавтоинспекции Тюменской область, соцсеть «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники тюменской Госавтоинспекции задержали нетрезвую жительницу Курганской области за рулем такси. Об этом сообщает официальный паблик УГИБДД Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что экспресс-тестирование не выявило у женщины алкогольного опьянения, однако тест на наркотики она проходить отказалась. «34-летняя жительница Курганской области задержана инспекторами полка ДПС ГИБДД на брендированном автомобиле такси сегодня на ул. Олимпийской в Тюмени. Водитель пояснила, что она не таксист, машина находится в аренде, а они просто ехали с гостей, забирали друга, чтобы отвезти домой», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что, несмотря на явные признаки опьянения, экспресс-тест не выявил у женщины паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. От прохождения освидетельствования в наркологическом учреждении жительница Курганской области отказалась. Автомобиль, которым она управляла, был помещен на спецстоянку.