В Тюмени поймали нетрезвую таксистку из Курганской области. Фото

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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
В момент задержания жительница Курганской области управляла брендированным автомобилем такси Фото:

Сотрудники тюменской Госавтоинспекции задержали нетрезвую жительницу Курганской области за рулем такси. Об этом сообщает официальный паблик УГИБДД Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что экспресс-тестирование не выявило у женщины алкогольного опьянения, однако тест на наркотики она проходить отказалась.

«34-летняя жительница Курганской области задержана инспекторами полка ДПС ГИБДД на брендированном автомобиле такси сегодня на ул. Олимпийской в Тюмени. Водитель пояснила, что она не таксист, машина находится в аренде, а они просто ехали с гостей, забирали друга, чтобы отвезти домой», — сообщает УГИБДД по Тюменской области.

Там уточнили, что, несмотря на явные признаки опьянения, экспресс-тест не выявил у женщины паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. От прохождения освидетельствования в наркологическом учреждении жительница Курганской области отказалась. Автомобиль, которым она управляла, был помещен на спецстоянку.

Алкотестер не выявил алкогольного опьянения у жительницы Курганской области

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Сотрудники тюменской Госавтоинспекции задержали нетрезвую жительницу Курганской области за рулем такси. Об этом сообщает официальный паблик УГИБДД Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что экспресс-тестирование не выявило у женщины алкогольного опьянения, однако тест на наркотики она проходить отказалась. «34-летняя жительница Курганской области задержана инспекторами полка ДПС ГИБДД на брендированном автомобиле такси сегодня на ул. Олимпийской в Тюмени. Водитель пояснила, что она не таксист, машина находится в аренде, а они просто ехали с гостей, забирали друга, чтобы отвезти домой», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что, несмотря на явные признаки опьянения, экспресс-тест не выявил у женщины паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. От прохождения освидетельствования в наркологическом учреждении жительница Курганской области отказалась. Автомобиль, которым она управляла, был помещен на спецстоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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