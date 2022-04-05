Daily Express: большинство американцев выступают за уход Байдена

05 апреля 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Граждане США считают, что Джо Байдена не переизберут на следующий срок Фото: Patrick Semansky AP/TASS В США большая часть граждан (52%) считают, что для Америки будет лучше, если президент Джо Байден лишится власти. Об этом свидетельствуют данные опроса. «Спустя всего неделю после того, как президента США обвинили в оплошности, призывающей к смене режима в России, эксклюзивный опрос, проведенный Daily Express, показал, что американцы предпочли бы, чтобы его президентство закончилось. На вопрос, что будет лучше для Америки, 52% выбрали „Байден теряет власть в США“», — сообщает Daily Express. Институт демократии Вашингтона выяснил, что 62% американцев считают, что Байдена не переизберут в 2024 году. Среди 1500 опрошенных, которые считают себя «вероятными избирателями», 57% не одобряют президентство Байдена. Большинство респондентов (70%) считают, что Америка «движется в неверном направлении». Опрос Techne для Daily Express показал, что граждане США считают своей основной проблемой уровень инфляции в стране. Ранее Байден заявлял, что глава РФ не может оставаться у власти. В Белом доме оправдались и отметили, что речь не шла о смене власти в России. Рейтинг одобрения Байдена упал до 40%, показатель стал самым низким за время его руководства, сообщалось по итогам опроса телеканала NBC News. Инфляция в США достигла рекордного показателя за последние 40 лет. Байден обвинял в этом российского лидера Владимира Путина. По словам президента США, большой вклад в инфляцию внес рост цен на бензин и энергоносители, потому что рынки реагируют на действия России. Издержки в США связаны с антироссийскими санкциями, отмечал он. Ограничения в отношении РФ начали вводить после спецоперации на Украине. Российские власти отмечали, что западные санкции влияют не только на РФ, но и на страны, которые вводят их. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США большая часть граждан (52%) считают, что для Америки будет лучше, если президент Джо Байден лишится власти. Об этом свидетельствуют данные опроса. «Спустя всего неделю после того, как президента США обвинили в оплошности, призывающей к смене режима в России, эксклюзивный опрос, проведенный Daily Express, показал, что американцы предпочли бы, чтобы его президентство закончилось. На вопрос, что будет лучше для Америки, 52% выбрали „Байден теряет власть в США“», — сообщает Daily Express. Институт демократии Вашингтона выяснил, что 62% американцев считают, что Байдена не переизберут в 2024 году. Среди 1500 опрошенных, которые считают себя «вероятными избирателями», 57% не одобряют президентство Байдена. Большинство респондентов (70%) считают, что Америка «движется в неверном направлении». Опрос Techne для Daily Express показал, что граждане США считают своей основной проблемой уровень инфляции в стране. Ранее Байден заявлял, что глава РФ не может оставаться у власти. В Белом доме оправдались и отметили, что речь не шла о смене власти в России. Рейтинг одобрения Байдена упал до 40%, показатель стал самым низким за время его руководства, сообщалось по итогам опроса телеканала NBC News. Инфляция в США достигла рекордного показателя за последние 40 лет. Байден обвинял в этом российского лидера Владимира Путина. По словам президента США, большой вклад в инфляцию внес рост цен на бензин и энергоносители, потому что рынки реагируют на действия России. Издержки в США связаны с антироссийскими санкциями, отмечал он. Ограничения в отношении РФ начали вводить после спецоперации на Украине. Российские власти отмечали, что западные санкции влияют не только на РФ, но и на страны, которые вводят их.