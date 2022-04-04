В Курганской области пропавшего ребенка ищут с беспилотником

Беспилотник в поисках пропавшего ребенка обследует берег Тобола в селе Звериноголовское Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганские спасатели задействовали в поиске ребенка, пропавшего в Звериноголовском районе, беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«В организованных поисках участвуют пожарные, привлечены водолазы областной поисково-спасательной службы, а также группа беспилотных летательных аппаратов СПСЧ имени А.И. Мамонтова 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Курганской области. Беспилотный летательный аппарат, вертолетного типа, задействованный в поисках, набирает высоту до 150 метров. Радиус его поиска — 1000 метров», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Курганской области.

По данным ведомства, уже обследовано более 20 улиц села Звериноголовское, а также берег реки Тобол на протяжении двух километров. Запланировано проведение водолазных работ. На месте происшествия организована работа оперативного штаба. Всего в поисково-спасательной операции задействовано более 80 человек и 4 единицы техники МЧС.

URA.RU писало, что в Курганской области пропал семилетний ребенок. 4 апреля в селе Звериноголовское семилетний мальчик Петр Очнев ушел из дома гулять и не вернулся. Школьника разыскивают сотрудники полиции, следователи СУ СКР, местные жители, волонтеры поисково-спасательной группы «Лиза Алерт». Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Всем, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию в дежурную часть УМВД 42-12-98 или по «02».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам