Зеленский рассказал о планах по вступлению Украины в НАТО

05 апреля 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что НАТО не предложат Украине вступление в альянс Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готова вступить в НАТО в любой момент, но сейчас страна заботится о собственных гарантиях безопасности. Об этом рассказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский. «Если завтра нам предложат вступить в НАТО — будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не случилось, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь», — приводит слова Зеленского telegram-канал «Украина 24/7 Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным не состоится. Украина и РФ ведут переговоры по поводу спецоперации РФ на Украине. Одним из условий российской стороны на переговорах является объявление внеблокового статуса Украины. Это решение предполагает отказ страны от возможности вступления в НАТО. Президент России заявлял, что целью специальной операции является защита жителей и территорий Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, Вооруженные силы РФ предвосхитили украинскую атаку по Донбассу. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина готова вступить в НАТО в любой момент, но сейчас страна заботится о собственных гарантиях безопасности. Об этом рассказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский. «Если завтра нам предложат вступить в НАТО — будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не случилось, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь», — приводит слова Зеленского telegram-канал «Украина 24/7 Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным не состоится. Украина и РФ ведут переговоры по поводу спецоперации РФ на Украине. Одним из условий российской стороны на переговорах является объявление внеблокового статуса Украины. Это решение предполагает отказ страны от возможности вступления в НАТО. Президент России заявлял, что целью специальной операции является защита жителей и территорий Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, Вооруженные силы РФ предвосхитили украинскую атаку по Донбассу.