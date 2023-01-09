Кремль сдержанно отреагировал на поставки Францией танков ВСУ

В Кремле сдержанно отнеслись к новости о готовности Франции поставить танки Украине. Тем более что аналогичные решения ранее принимались и другими странами НАТО, а также США, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. И коллективная Европа, и Северо-Атлантический альянс, и США вкачали уже многие десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружения. Принципиально эти поставки ничего изменить не могут на Украине. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания. Но сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны. Во Франции хорошо знают позицию России по этому поводу», — отметил Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношениях президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в свете этих решений, сообщил, что сейчас есть определенная пауза в диалоге. «Но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и конструктивен, несмотря на все имеющиеся глубокие разногласия», — резюмировал Дмитрий Песков.
Франция готова поставить Украине танки, о чем заявил президент республики Макрон. Журналисты The Daily Telegraph отмечают, что тем самым французский лидер перешел «красную черту».
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кремле сдержанно отнеслись к новости о готовности Франции поставить танки Украине. Тем более что аналогичные решения ранее принимались и другими странами НАТО, а также США, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. И коллективная Европа, и Северо-Атлантический альянс, и США вкачали уже многие десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружения. Принципиально эти поставки ничего изменить не могут на Украине. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания. Но сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны. Во Франции хорошо знают позицию России по этому поводу», — отметил Песков. Представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношениях президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в свете этих решений, сообщил, что сейчас есть определенная пауза в диалоге. «Но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и конструктивен, несмотря на все имеющиеся глубокие разногласия», — резюмировал Дмитрий Песков. Франция готова поставить Украине танки, о чем заявил президент республики Макрон. Журналисты The Daily Telegraph отмечают, что тем самым французский лидер перешел «красную черту».