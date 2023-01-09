Кремль сдержанно отреагировал на поставки Францией танков ВСУ

Кремль сдержанно отреагировал на решение Макрона поставить танки Украине

09 января 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Страны НАТО вкачали десятки миллиардов долларов в Украину, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле сдержанно отнеслись к новости о готовности Франции поставить танки Украине. Тем более что аналогичные решения ранее принимались и другими странами НАТО, а также США, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. И коллективная Европа, и Северо-Атлантический альянс, и США вкачали уже многие десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружения. Принципиально эти поставки ничего изменить не могут на Украине. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания. Но сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны. Во Франции хорошо знают позицию России по этому поводу», — отметил Песков. Представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношениях президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в свете этих решений, сообщил, что сейчас есть определенная пауза в диалоге. «Но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и конструктивен, несмотря на все имеющиеся глубокие разногласия», — резюмировал Дмитрий Песков. Франция готова поставить Украине танки, о чем заявил президент республики Макрон. Журналисты The Daily Telegraph отмечают, что тем самым французский лидер перешел «красную черту». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кремле сдержанно отнеслись к новости о готовности Франции поставить танки Украине. Тем более что аналогичные решения ранее принимались и другими странами НАТО, а также США, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. И коллективная Европа, и Северо-Атлантический альянс, и США вкачали уже многие десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружения. Принципиально эти поставки ничего изменить не могут на Украине. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания. Но сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки не способны. Во Франции хорошо знают позицию России по этому поводу», — отметил Песков. Представитель Кремля, отвечая на вопрос об отношениях президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона в свете этих решений, сообщил, что сейчас есть определенная пауза в диалоге. «Но на прежнем этапе контакт был весьма полезен и конструктивен, несмотря на все имеющиеся глубокие разногласия», — резюмировал Дмитрий Песков. Франция готова поставить Украине танки, о чем заявил президент республики Макрон. Журналисты The Daily Telegraph отмечают, что тем самым французский лидер перешел «красную черту».