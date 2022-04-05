Украинские силовики развенчали фейк о трупах под Киевом. Видео

05 апреля 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Кадры подтверждают только наличие разрушенных зданий и машин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Заявления украинских властей о якобы имевших место зверствах со стороны российских военных в Бородянке и Макарове (Киевская область) оказались фейками. На улицах и в общественных местах нет убитых жителей, что показывают видео, снятые очевидцами — в том числе национальной полицией Украины — после ухода из населенных пунктов солдат РФ, передает корреспондент URA.RU. «Нема, ничего нема в центре», — сокрушается на видео автомобилист, проезжающий мимо разрушенных в боях домов, магазинов и перевернутых машин в Бородянке. В кадре не видно ни одного лежащего на земле тела. Точный автор видео неизвестен, в социальных сетях ролик появился после 1 апреля, когда было объявлено об уходе российских военных. В Макарове, Бородянке, Буче и Гостомеле 3 апреля в рамках усиления патрулирования побывал глава национальной полиции Украины Игорь Клименко. Вместе с другими силовиками он осмотрел состояние территорий. В докладе местных властей, который попал на видеоотчет о поездке, говорилось, что пострадали многоэтажки, многие люди уехали. О жертвах сказано только то, что 2 марта в Макарове были найдены три трупа. Видео украинских силовиков опубликовано в их официальном telegram-канале за день до того, как советник украинского президента Алексей Арестович заявил, что в населенных пунктах Макарове и Бородянке ситуация может быть хуже, чем в Буче и Мариуполе. А генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что «по жертвам в Бородянке самая плохая ситуация». Фейковое видео из самой Бучи в Минобороны РФ опровергли, назвав его провокацией. В Кремле не исключили, что ролик мог быть сфальсифицирован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявления украинских властей о якобы имевших место зверствах со стороны российских военных в Бородянке и Макарове (Киевская область) оказались фейками. На улицах и в общественных местах нет убитых жителей, что показывают видео, снятые очевидцами — в том числе национальной полицией Украины — после ухода из населенных пунктов солдат РФ, передает корреспондент URA.RU. «Нема, ничего нема в центре», — сокрушается на видео автомобилист, проезжающий мимо разрушенных в боях домов, магазинов и перевернутых машин в Бородянке. В кадре не видно ни одного лежащего на земле тела. Точный автор видео неизвестен, в социальных сетях ролик появился после 1 апреля, когда было объявлено об уходе российских военных. В Макарове, Бородянке, Буче и Гостомеле 3 апреля в рамках усиления патрулирования побывал глава национальной полиции Украины Игорь Клименко. Вместе с другими силовиками он осмотрел состояние территорий. В докладе местных властей, который попал на видеоотчет о поездке, говорилось, что пострадали многоэтажки, многие люди уехали. О жертвах сказано только то, что 2 марта в Макарове были найдены три трупа. Видео украинских силовиков опубликовано в их официальном telegram-канале за день до того, как советник украинского президента Алексей Арестович заявил, что в населенных пунктах Макарове и Бородянке ситуация может быть хуже, чем в Буче и Мариуполе. А генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что «по жертвам в Бородянке самая плохая ситуация». Фейковое видео из самой Бучи в Минобороны РФ опровергли, назвав его провокацией. В Кремле не исключили, что ролик мог быть сфальсифицирован.