Песков ответил на очередной фейк украинских властей

В Кремле не исключили, что заявление киевских властей о том, что ситуация там «хуже, чем в Буче и Мариуполе», новые видео о братских могилах являются фальсификацией. Российская сторона намерена в ответ говорить, «что есть правда, а что — вымысел», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Минобороны уже сделало заявление о том, что это, возможно, очередные постановочные съемки [сделанные] с тем, чтобы сфальсифицировать аналогичные ситуации тому, что было в Буче. Этого нельзя исключать. Каждый раз мы будем говорить о том, что есть правда, а что есть вымысел», — заявил Песков.
Советник украинского президента Алексей Арестович заявил, что в населенных пунктах Макарове и Бородянке ситуация, возможно, хуже, чем в Буче и в Мариуполе. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что «по жертвам в Бородянке самая плохая ситуация», отрабатываются также Ирпень и Ворзель. В СМИ было опубликовано видео с кадрами трупов, которое снято украинскими националистами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что мирных жителей убивали российские военные, когда населенный пункт находился под их контролем. В Минобороны РФ опровергли подлинность видео и назвали его фейком и очередной провокацией.
В Кремле не исключили, что заявление киевских властей о том, что ситуация там «хуже, чем в Буче и Мариуполе», новые видео о братских могилах являются фальсификацией. Российская сторона намерена в ответ говорить, «что есть правда, а что — вымысел», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Минобороны уже сделало заявление о том, что это, возможно, очередные постановочные съемки [сделанные] с тем, чтобы сфальсифицировать аналогичные ситуации тому, что было в Буче. Этого нельзя исключать. Каждый раз мы будем говорить о том, что есть правда, а что есть вымысел», — заявил Песков. Советник украинского президента Алексей Арестович заявил, что в населенных пунктах Макарове и Бородянке ситуация, возможно, хуже, чем в Буче и в Мариуполе. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что «по жертвам в Бородянке самая плохая ситуация», отрабатываются также Ирпень и Ворзель. В СМИ было опубликовано видео с кадрами трупов, которое снято украинскими националистами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что мирных жителей убивали российские военные, когда населенный пункт находился под их контролем. В Минобороны РФ опровергли подлинность видео и назвали его фейком и очередной провокацией.