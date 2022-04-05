Песков ответил на очередной фейк украинских властей

05 апреля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал URA.RU очередной фейк украинских властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле не исключили, что заявление киевских властей о том, что ситуация там «хуже, чем в Буче и Мариуполе», новые видео о братских могилах являются фальсификацией. Российская сторона намерена в ответ говорить, «что есть правда, а что — вымысел», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Минобороны уже сделало заявление о том, что это, возможно, очередные постановочные съемки [сделанные] с тем, чтобы сфальсифицировать аналогичные ситуации тому, что было в Буче. Этого нельзя исключать. Каждый раз мы будем говорить о том, что есть правда, а что есть вымысел», — заявил Песков. Советник украинского президента Алексей Арестович заявил, что в населенных пунктах Макарове и Бородянке ситуация, возможно, хуже, чем в Буче и в Мариуполе. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что «по жертвам в Бородянке самая плохая ситуация», отрабатываются также Ирпень и Ворзель. В СМИ было опубликовано видео с кадрами трупов, которое снято украинскими националистами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что мирных жителей убивали российские военные, когда населенный пункт находился под их контролем. В Минобороны РФ опровергли подлинность видео и назвали его фейком и очередной провокацией. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле не исключили, что заявление киевских властей о том, что ситуация там «хуже, чем в Буче и Мариуполе», новые видео о братских могилах являются фальсификацией. Российская сторона намерена в ответ говорить, «что есть правда, а что — вымысел», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Минобороны уже сделало заявление о том, что это, возможно, очередные постановочные съемки [сделанные] с тем, чтобы сфальсифицировать аналогичные ситуации тому, что было в Буче. Этого нельзя исключать. Каждый раз мы будем говорить о том, что есть правда, а что есть вымысел», — заявил Песков. Советник украинского президента Алексей Арестович заявил, что в населенных пунктах Макарове и Бородянке ситуация, возможно, хуже, чем в Буче и в Мариуполе. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что «по жертвам в Бородянке самая плохая ситуация», отрабатываются также Ирпень и Ворзель. В СМИ было опубликовано видео с кадрами трупов, которое снято украинскими националистами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что мирных жителей убивали российские военные, когда населенный пункт находился под их контролем. В Минобороны РФ опровергли подлинность видео и назвали его фейком и очередной провокацией.