Моор и Артюхов закрепились в топе федерального рейтинга. Комарова среди аутсайдеров

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, моор александр, артюхов дмитрий, госсовет
Александр Моор и Дмитрий Артюхов вошли в топ-9 рейтинга активности губернаторов в соцсетях Фото:

Губернаторы ЯНАО и Тюменской области Дмитрий Артюхов и Александр Моор заняли 8-е и 9-е места в еженедельном рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 28 марта — 3 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Дмитрий Артюхов — 8-е место, на прошлой неделе — 7-е место. Александр Моор — 9-место, на прошлой неделе — 15-е место», — говорится в исследовании.

Глава ХМАО Наталья Комарова продолжается находиться среди аутсайдеров. В новом рейтинге губернатор Югры заняла 67 строчку, на прошлой неделе она была на 72-м месте.

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Губернаторы ЯНАО и Тюменской области Дмитрий Артюхов и Александр Моор заняли 8-е и 9-е места в еженедельном рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 28 марта — 3 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов — 8-е место, на прошлой неделе — 7-е место. Александр Моор — 9-место, на прошлой неделе — 15-е место», — говорится в исследовании. Глава ХМАО Наталья Комарова продолжается находиться среди аутсайдеров. В новом рейтинге губернатор Югры заняла 67 строчку, на прошлой неделе она была на 72-м месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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