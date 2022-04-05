Александр Моор и Дмитрий Артюхов вошли в топ-9 рейтинга активности губернаторов в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернаторы ЯНАО и Тюменской области Дмитрий Артюхов и Александр Моор заняли 8-е и 9-е места в еженедельном рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 28 марта — 3 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Дмитрий Артюхов — 8-е место, на прошлой неделе — 7-е место. Александр Моор — 9-место, на прошлой неделе — 15-е место», — говорится в исследовании.

Глава ХМАО Наталья Комарова продолжается находиться среди аутсайдеров. В новом рейтинге губернатор Югры заняла 67 строчку, на прошлой неделе она была на 72-м месте.