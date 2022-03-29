Губернатор Артюхов вернулся в топ федерального рейтинга. Моор и Комарова отстают

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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, жест руками, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО занял 7-е место в рейтинге активности губернаторов в соцсетях Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за неделю поднялся с 12-го на 7-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 21—27 марта опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Дмитрий Артюхов — 7-е место, на прошлой неделе — 12-е место», — говорится в исследовании. Место в топ-10 потерял губернатор Тюменской области Александр Моор, занявший 15-ую строчку (неделей ранее занимал 10-ую позицию).

Глава ХМАО Наталья Комарова незначительно улучшила позиции, заняв 72-е место. До этого губернатор Югры была на 79-й строчке рейтинга.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов за неделю поднялся с 12-го на 7-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 21—27 марта опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов — 7-е место, на прошлой неделе — 12-е место», — говорится в исследовании. Место в топ-10 потерял губернатор Тюменской области Александр Моор, занявший 15-ую строчку (неделей ранее занимал 10-ую позицию). Глава ХМАО Наталья Комарова незначительно улучшила позиции, заняв 72-е место. До этого губернатор Югры была на 79-й строчке рейтинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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