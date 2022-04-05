Свердловский пекарь получил выговор за заявление о росте цен

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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, к чаю, сдоба, еда, выпечка, сладкая булочка, хлебобулочная продукция
Анатолий Павлов получил предостережение за заявление в СМИ о росте цен на хлеб Фото:

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) области выдало владельцу пекарни «На Вишневой» Анатолию Павлову предостережение из-за заявления о росте стоимости хлеба. Соответствующее заявление УФАС опубликовало на своем сайте.

«5 апреля, ведомство выдало директору ООО «Хлеб и сладости» (частная пекарня «На Вишневой), предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции», — говорится в заявлении.

Уточняется, что директор и владелец пекарни выступил в СМИ с заявлением о повышении цен на хлеб. По словам УФАС, такое заявление Анатолия Павлова может быть принято хозяйствующими субъектами, как призыв к действию. Предостережение, выданное УФАС, направлено во избежание нарушения Павловым антимонопольного законодательства. Корреспондент URA.RU запросил у директора пекарни комментарий, но к моменту публикации ответ не поступил.

Ранее подобное предостережение УФАС выдало владельцу свердловской сети магазинов «Елисей» и «Елисейский» Александру Оглоблину. Он выложил в соцсети «коллекцию писем» от поставщиков, которые сообщали руководителю магазинов о повышении цен.

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Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) области выдало владельцу пекарни «На Вишневой» Анатолию Павлову предостережение из-за заявления о росте стоимости хлеба. Соответствующее заявление УФАС опубликовало на своем сайте. «5 апреля, ведомство выдало директору ООО «Хлеб и сладости» (частная пекарня «На Вишневой), предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции», — говорится в заявлении. Уточняется, что директор и владелец пекарни выступил в СМИ с заявлением о повышении цен на хлеб. По словам УФАС, такое заявление Анатолия Павлова может быть принято хозяйствующими субъектами, как призыв к действию. Предостережение, выданное УФАС, направлено во избежание нарушения Павловым антимонопольного законодательства. Корреспондент URA.RU запросил у директора пекарни комментарий, но к моменту публикации ответ не поступил. Ранее подобное предостережение УФАС выдало владельцу свердловской сети магазинов «Елисей» и «Елисейский» Александру Оглоблину. Он выложил в соцсети «коллекцию писем» от поставщиков, которые сообщали руководителю магазинов о повышении цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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