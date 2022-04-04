Пермский военнослужащий погиб в ходе спецоперации на Украине

Информацию о гибели контрактника подтвердили в комиссариате Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Очерского городского округа Пермского края Андрей Тютиков погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в окружном военном комиссариате.

«Тютиков Андрей Александрович, 1996 года рождения, погиб», — сказали URA.RU в военном комиссариате. Информацию о дате гибели пермяка там уточнить затруднились. Тело погибшего пока не доставлено в Пермский край.

Спецоперация российских войск на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин, объявивший о ее начале, заявлял, что она направленная на избавление жителей Донбасса от страданий и геноцида. Наступательные действия ВС России осуществляются на различных направлениях: в результате освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.