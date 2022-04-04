04 апреля 2022

Пермский военнослужащий погиб в ходе спецоперации на Украине

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Информацию о гибели контрактника подтвердили в комиссариате Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Очерского городского округа Пермского края Андрей Тютиков погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в окружном военном комиссариате.

«Тютиков Андрей Александрович, 1996 года рождения, погиб», — сказали URA.RU в военном комиссариате. Информацию о дате гибели пермяка там уточнить затруднились. Тело погибшего пока не доставлено в Пермский край.

Спецоперация российских войск на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин, объявивший о ее начале, заявлял, что она направленная на избавление жителей Донбасса от страданий и геноцида. Наступательные действия ВС России осуществляются на различных направлениях: в результате освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.

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Военнослужащий из Очерского городского округа Пермского края Андрей Тютиков погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказали в окружном военном комиссариате. «Тютиков Андрей Александрович, 1996 года рождения, погиб», — сказали URA.RU в военном комиссариате. Информацию о дате гибели пермяка там уточнить затруднились. Тело погибшего пока не доставлено в Пермский край. Спецоперация российских войск на Украине проводится с 24 февраля. Президент России Владимир Путин, объявивший о ее начале, заявлял, что она направленная на избавление жителей Донбасса от страданий и геноцида. Наступательные действия ВС России осуществляются на различных направлениях: в результате освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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