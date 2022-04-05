NYT: Европу и Азию ждет жесткая борьба за российский газ 05 апреля 2022 в 19:40 Размер текста - 17 + Конкуренция за сжиженный газ среди стран будет жесткой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности За российский сжиженный природный газ будут бороться страны Европы и Азии, несмотря на его повышающуюся цену. Причина этого — отказ от обычного газа некоторых европейских стран. Такую информацию сообщает издание The New York Times. «В течение следующих трех лет конкуренция за СПГ будет чрезвычайно жесткой. Европа и Азия будут тянуть одеяло, чтобы покрыть свои потребности», — приводит слова аналитиков здание. Ранее ряд стран, таких как Италия и Австрия, допустили частичное либо полное прекращение закупок российского газа, пишет «Федеральное агентство новостей». Литва полностью отказалась от российского газа. Страна обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту, уточняет RT. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Действия российских войск направлены на денацификацию и демилитаризацию страны, при этом мирное население спецоперация не затрагивает. Несмотря на это, ряд стран Евросоюза, а также США ввели против России санкции, которые также касаются и запрета покупать у РФ некоторые виды топлива — такие как газ и нефть. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. За российский сжиженный природный газ будут бороться страны Европы и Азии, несмотря на его повышающуюся цену. Причина этого — отказ от обычного газа некоторых европейских стран. Такую информацию сообщает издание The New York Times. «В течение следующих трех лет конкуренция за СПГ будет чрезвычайно жесткой. Европа и Азия будут тянуть одеяло, чтобы покрыть свои потребности», — приводит слова аналитиков здание. Ранее ряд стран, таких как Италия и Австрия, допустили частичное либо полное прекращение закупок российского газа, пишет «Федеральное агентство новостей». Литва полностью отказалась от российского газа. Страна обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту, уточняет RT. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Действия российских войск направлены на денацификацию и демилитаризацию страны, при этом мирное население спецоперация не затрагивает. Несмотря на это, ряд стран Евросоюза, а также США ввели против России санкции, которые также касаются и запрета покупать у РФ некоторые виды топлива — такие как газ и нефть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям