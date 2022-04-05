Аналитик Федяков: туристам из РФ должны десятки миллиардов рублей

05 апреля 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Россияне потеряли выгоду с ранней покупки авиабилетов, сказал Иван Федяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российским туристам задолжали десятки миллиардов рублей из-за проблем в отрасли и политики иностранных компаний. Таким мнением с URA.RU поделился генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «У российских компаний возникли проблемы с платежеспособностью, зарубежные компании, такие как Airbnb, объявили об отказе в бронировании, опять встает вопрос: что делать и вернут ли деньги? Тут речь идет о миллиардах рублей, может даже о десятках миллиардах рублей. Стоит понимать, что сейчас еще не сезон, и было закрыто много направлений. Пока здесь проблемы исчисляются этой суммой, в моем понимании», — сказал Иван Федяков. Гендиректор Infoline отметил, что часть средств будет вернуть сложно. «Есть много случаев, где деньги сгорают, какие-то гостиницы не готовы вернуть средства. Де-юре у нас нет никаких оснований для того, чтобы ссылаться на форс-мажор, юридически все чисто. У них есть все основания, чтобы отказать», — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что с зарубежными сервисами ситуация еще хуже. Компании не могут сделать отмену платежа, чтобы перевести деньги на другой счет, им придется платить за эквайринг несколько процентов, что для них не выгодно. Сервис по аренде жилья Airbnb отказался обслуживать клиентов из России и Белоруссии. Российские пользователи не могут вернуть средства за оплаченные услуги. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским туристам задолжали десятки миллиардов рублей из-за проблем в отрасли и политики иностранных компаний. Таким мнением с URA.RU поделился генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «У российских компаний возникли проблемы с платежеспособностью, зарубежные компании, такие как Airbnb, объявили об отказе в бронировании, опять встает вопрос: что делать и вернут ли деньги? Тут речь идет о миллиардах рублей, может даже о десятках миллиардах рублей. Стоит понимать, что сейчас еще не сезон, и было закрыто много направлений. Пока здесь проблемы исчисляются этой суммой, в моем понимании», — сказал Иван Федяков. Гендиректор Infoline отметил, что часть средств будет вернуть сложно. «Есть много случаев, где деньги сгорают, какие-то гостиницы не готовы вернуть средства. Де-юре у нас нет никаких оснований для того, чтобы ссылаться на форс-мажор, юридически все чисто. У них есть все основания, чтобы отказать», — объяснил эксперт. Он подчеркнул, что с зарубежными сервисами ситуация еще хуже. Компании не могут сделать отмену платежа, чтобы перевести деньги на другой счет, им придется платить за эквайринг несколько процентов, что для них не выгодно. Сервис по аренде жилья Airbnb отказался обслуживать клиентов из России и Белоруссии. Российские пользователи не могут вернуть средства за оплаченные услуги.