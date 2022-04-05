Зеленский поставил ООН жесткий ультиматум

05 апреля 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Зеленский призвал Совбез ООН исключить Россию из своего состава Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Совет безопасности ООН исключил Россию из своего состава или самораспустился. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза ООН, которое транслировалось на youtube-канале «TRT на русском». Помимо этого, президент Украины предложил провести в Киеве конференции по реформированию глобальной системы безопасности. «Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию, реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься», — заявил Владимир Зеленский на видеоконференции. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Основными целями операции заявлена помощь республикам Донбасса и демилитаризация Украины. 16 марта из-за агрессии Западных стран Россия вышла из Совета Европы. Позже в РФ покинула и Конвенцию по защите прав человека. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Совет безопасности ООН исключил Россию из своего состава или самораспустился. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза ООН, которое транслировалось на youtube-канале «TRT на русском». Помимо этого, президент Украины предложил провести в Киеве конференции по реформированию глобальной системы безопасности. «Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию, реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься», — заявил Владимир Зеленский на видеоконференции. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Основными целями операции заявлена помощь республикам Донбасса и демилитаризация Украины. 16 марта из-за агрессии Западных стран Россия вышла из Совета Европы. Позже в РФ покинула и Конвенцию по защите прав человека.