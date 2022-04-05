В Свердловской области появилась карта для отлова бродячих собак

С начала года в центр управления регионом Свердловской области поступило 1100 жалоб на бездомных собак Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области появилась интерактивная карта с контактами специалистов, которые занимаются отловом бродячих животных. С помощью данной карты местные жители могут сообщить о появлении бездомных собак на улицах, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«В Свердловской области создали интерактивную карту, на которой указаны контакты специалистов местных администраций, ответственных за отлов бродячих животных. Жители более чем 80 муниципалитетов могут позвонить либо обратиться по электронной почте и сообщить о наличии бездомных собак в их населенном пункте», — рассказали в департаменте.

Отмечается, что создание карты было обусловлено большим количеством жалоб на бродячих собак, с начала года их поступило 1100. За февраль и март было отловлено 2 тысячи собак, 1200 животных были стерилизованы.

Ранее в Нижнем Тагиле стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, которая шла на утренник в школе. В Академическом районе Екатеринбурга стая собак неоднократно нападала на детей и взрослых. Собаки напали на ребенка, который возвращался со школы и нанесли ему рваную рану. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэрам найти волонтеров для службы отлова собак, дать машины, а также договориться с бизнесом, чтобы тот отдавал остатки пищи в приюты для собак.