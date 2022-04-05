Президента США Джо Байдена оставили в одиночестве из-за приехавшего в Белый дом ОбамыФото: Patrick Semansky AP/TASS
Экс-президент США Барак Обама оказался гостям Белого дома интереснее нынешнего главы Америки Джо Байдена. Бывший лидер Америки присутствовал на публичном мероприятии как автор закона о реформе здравоохранения.
Барак Обама оказался популярнее нынешнего главы администрации Джо Байдена на мероприятии в Белом доме: экс-президента окружили люди, что-то живо с ним обсуждая, в то время как действующий в одиночестве разводил руками, передает РИА «Новости». Когда Байден подписан новую инициативу, он собирался спуститься со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими, однако его никто не ждал. Действующий американский лидер развел руками.
В это время Обама стоял, окруженный различными политическими деятелями, в том числе среди них была вице-президент Камала Харрис. В итоге Байден отвернулся от них и махнул рукой.
Экс-президент США Барак Обама оказался гостям Белого дома интереснее нынешнего главы Америки Джо Байдена. Бывший лидер Америки присутствовал на публичном мероприятии как автор закона о реформе здравоохранения. Барак Обама оказался популярнее нынешнего главы администрации Джо Байдена на мероприятии в Белом доме: экс-президента окружили люди, что-то живо с ним обсуждая, в то время как действующий в одиночестве разводил руками, передает РИА «Новости». Когда Байден подписан новую инициативу, он собирался спуститься со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими, однако его никто не ждал. Действующий американский лидер развел руками. В это время Обама стоял, окруженный различными политическими деятелями, в том числе среди них была вице-президент Камала Харрис. В итоге Байден отвернулся от них и махнул рукой. Ранее Джо Байден ошибся в подсчете курса рубля, сказав, что за один доллар россияне отдают 200 рублей. Также он случайно проговорился про отправку американских войск на Украину. Кроме того, известен случай, когда Байден запутался в женах руководства США.