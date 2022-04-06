Володин: Путин спровоцировал истерику в Минфине США

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин подчеркнул, что  «адские» санкции США против России не сработали Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение президента России Владимира Путина оплачивать газ рублями в ответ на антироссийские санкции привели Минфин США к истерике. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятое Владимиром Путиным решение о расчете за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике», — написал Володин в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что «адские» санкции, которые рассчитывали разрушить экономику РФ, не сработали. По его мнению, ситуация, созданная США, бьет по их гражданам, в том числе.

Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

В ответ на антироссийские санкции Владимир Путин решил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. Например, Германия уже отказалась выполнять требование президента России оплачивать газ рублями. Теперь они вместе с корпорациями наживаются на своих жителях на фоне подорожания топлива.

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Решение президента России Владимира Путина оплачивать газ рублями в ответ на антироссийские санкции привели Минфин США к истерике. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Принятое Владимиром Путиным решение о расчете за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что «адские» санкции, которые рассчитывали разрушить экономику РФ, не сработали. По его мнению, ситуация, созданная США, бьет по их гражданам, в том числе. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. В ответ на антироссийские санкции Владимир Путин решил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. Например, Германия уже отказалась выполнять требование президента России оплачивать газ рублями. Теперь они вместе с корпорациями наживаются на своих жителях на фоне подорожания топлива.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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