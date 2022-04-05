На челябинского риелтора возбудили дело о мошенничестве

Аресен Унанян привлекал в стройку офисного здания деньги знакомых, доверявших ему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении директора и совладельца группы предприятий «Компаньон» Арсена Унаняна. Его подозревают в обмане предпринимателя, который вложил деньги в строительство его здания, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. Было установлено, что в период с августа 2018 по март 2019 года Унанян, будучи руководителем ООО „Меркада“, привлек в строительство офисного здания на Комсомольском проспекте, 99 денежные средства индивидуального предпринимателя на сумму более 1 млн рублей под предлогом продажи ему помещения в этом здании. Фактически речь идет о двойных продажах: он продал потерпевшему „воздух“, так как ранее это же помещение было продано другому человеку», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Пока в нем речь идет о хищении денег одного соинвестора строительства. По факту тех, кто вложился в стройку, больше 10 человек, а сумма вложенных ими за продажу офисов денег составляет около 100 млн рублей. Все они будут потерпевшими в другом уголовном деле, решение о возбуждении которого будет принято в ближайшее время: о преднамеренном банкротстве компаний Унаняна. В пресс-службе ГУ МВД по региону информацию прокомментируют позднее. Унанян на звонок URA.RU не ответил.

Ранее также стало известно, что политтехнолог Сергей Клесун подал в суд на Гамлета Унаняна, отца риелтора. По словам Клесуна, Унанян пообещал ему продать отцовскую квартиру, получил деньги, но жилье так и не передал. Политтехнолог также подал в полицию заявление на Арсена Унаняна с просьбой проверить действия бизнесмена на предмет мошенничества.

«Компаньон» признан банкротом, как и сам Унанян. Финансовый управляющий требует забрать у риелтора ключи от машин, катера и недвижимости, а также банковские карты, деньги и драгоценности.

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