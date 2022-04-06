Западных журналистов уличили в большом подлоге по ситуации в Буче

ВСУ готовили постановку массового убийства в Буче Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине

В украинском городе Буча произошел самый большой подлог в истории военных конфликтов со времен иракской кампании и «пробирки с биологическим оружием» Колина Пауэлла. С таким заявлением выступили представители проекта «Война с фейками. Аналитика».

Украинские власти и СМИ 3 апреля распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали очередной постановкой киевского режима. Отмечается, что заметки об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город. Кроме того, на телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации радикалов.

Спустя время газета New York Times опубликовала видео со спутника, на котором зафиксированы тела людей, лежащих на дороге в Буче. Однако, появились они там после 31 марта, когда в городе уже не было российских войск, отмечают представители проекта в своем telegram-канале.

«Как мы установили, основной причиной недоверия к кадрам является сомнение в дате 19 марта, которую приводит NYT. Больше достоверности о дате спутниковой съемки дает сам сайт Maxar. Согласно данным, ни один спутник компании не делал съемки над Бучей 19 марта — только 28 февраля и 18 (GE01), 21 (WV02) и 31 (WV03) марта. Российские военные оставили Бучу 30 марта, это подтверждает украинская сторона. 31 марта мэр города с вдохновленным лицом рассказывает об „освобождении“ города. Никаких упоминаний о „трупах“ вдоль дороги и разрушений в его речи не наблюдается. И только спустя двое суток поступает новая информация о „сотнях“ погибших», — сказано в тексте.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

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